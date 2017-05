Bengoetxea VI considera «excesiva» una pelota de Irribarria

Oinatz Bengoetxea no ha terminado completamente satisfecho la elección de material para la final del Manomanista este jueves en el Bizkaia de Bilbao. Una de las dos pelotas separadas por su contrincante, Iker Irribarria, le ha parecido "excesiva", si bien no ha querido entrar en polémicas. "Tampoco quiero darle excesiva importancia. Lo pasé mal después de lo que pasó en la final del Campeonato de Parejas por la cuestión del material. Pero es lo que me ha parecido". El delantero de Leitza se quejó con amargura en aquella ocasión.

El delantero de Leitza mandó la pelota que no le gustó desde el tres al rebote cuando el seleccionador Kepa Peñagarikano le entregó las dos elegidas por Irribarria para que las probara. "Sí", reconoció Bengoetxea VI, quien no puso ninguna pega a la otra. "Me han gustado las mías, son bonitas. También una de Iker. La otra, en cambio, no".

Iker Irribarria discrepa de las opiniones del aspirante a arrebatarla la txapela. "Las cuatro son como para jugar. Las mías son más vivas, pero no están fuera del límite. Las suyas no son las mejores para mí".

Curiosamente, la más pesada, 106.9 gramos, y la más ligera, 105.6, son las separadas por Oinatz Bengoetxea. Irribarria ha escogido una de 106.7 y otra de 106.

Quedan a la venta todavía 500 entradas para la final del domingo.