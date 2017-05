Bengoetxea: «A Irribarria le veo muy maduro en la cancha. Nunca pierde los papeles, es honrado y también ganador»

Oinatz Bengoetxea quiere poner la guinda a una temporada mágica con la conquista de la txapela del Manomanista, como hizo en 2008. El leitzarra es consciente de las dificultades que entraña derrotar al vigente campeón, pero confía en sus posibilidades. Tiene instinto ganador, lo lleva en la sangre. Transmite seguridad a lo largo de la entrevista, realizada sin un guión preestablecido. Preguntas y respuestas brotan solas.

- Tres finales el mismo año. ¿Se lo cree o es un sueño?

- Claro que me lo creo. Llegar a una final es algo muy difícil y he conseguido estar en las tres el mismo año. Es un logro grande, algo que siempre recordaré.

«Ahora cuento con un poso en mi juego que no tenía antes; si estás en racha, las cosas salen sin querer»



«Para hacerle daño tengo que buscarle las cosquillas, arriesgar con el saque, el gancho o la dejada»

- ¿La mejor temporada de su carrera como profesional?

- Sin duda, y estoy muy contento por ello. Otros años he hecho buenas temporadas, pero ninguna tan completa en cuanto a resultados.

- ¿Qué ha cambiado?

- En los últimos años, Martínez de Irujo y Olaizola II han sido los dominadores de los títulos. Llegaban siempre a las finales. Ahora me encuentro yo dentro de esa dinámica. Dejas de lado esa mochila de la presión de ganar campeonatos. Una vez que ya lo has conseguido, esa tranquilidad y esa confianza se notan luego en el juego. Ahora cuento con un poso que no tenía antes.

- También influye que no están ninguno de los dos.

- Aimar sigue ahí y va a seguir dando mucha guerra, pero esta temporada no ha sido buena para él. No ha estado a su mejor nivel. Eso nos ayuda a los demás. Pero el resto de rivales están muy cerca de su nivel.

- ¿Llegó a sentirse agobiado?

- Nunca me he agobiado. Mi filosofía ha sido dar el máximo siempre y estoy satisfecho de lo que he logrado durante todos estos años.

- ¿Esa es la razón por la que sus títulos están tan espaciados en el tiempo?

- Aquí todo va por rachas. Ahora paso por una buena y hay que aprovecharla. Las cosas salen sin querer.

- ¿Disfruta ahora más que antes jugando a pelota?

- Mucho más. Para mí, la txapela del Cuatro y Medio significó una pequeña liberación. Tenía ya las tres grandes y me daba por satisfecho. Larunbe y yo cuajamos un gran Campeonato de Parejas. Alcanzar la final fue muy bonito para los dos y ahora he llegado a la final del Manomanista. Mi planteamiento inicial era hacer un gran partido. Apenas había tenido dos semanas para prepararlo, pero ante Aimar me salieron las cosas bien en el estreno. Luego, frente a Urrutikoetxea también estuve a gran nivel a pesar de que era un partido complicadísimo. La pelota es un deporte tan bonito que es imposible aburrirte.

- ¿Es de los que da muchas vueltas a la cabeza antes de un partido?

- No, nunca he sido de comerme mucho el coco. Pero si llevas dos meses preparando exclusivamente un campeonato, quieras que no, acabas por pensar en ello. Quieres hacerlo bien, llegar lo más lejos posible y la tensión puede contigo. Este año no he notado esa tensión en el cuerpo. He cumplido quince años como profesional y encuentro otro sentido a los partidos. Me gusta que la gente disfrute en las gradas, que se acuerde del partido que has jugado, dejar buen sabor de boca. Eso me llena más incluso que ganar. Es algo casi sentimental.

- ¿Cuesta cambiar de chip?

- El chip varía poco a poco. Me considero fuerte mentalmente. Me he llevado muchos palos y siempre he salido adelante.

- ¿En qué ha evolucionado desde que debutó?

- En muchas cosas. Mi forma de jugar sigue siendo la misma. Me gusta arriesgar en la cancha y tampoco tengo miedo a fallar. Esa ha sido mi esencia como pelotari. Hoy en día, si no atacas es casi imposible ganar. La confianza es muy importante. Los momentos de juego van y vienen... Con el paso del tiempo, me cuesta más calentar que antes.

- ¿Por qué?

- Eso no se adquiere en los entrenamientos. Cuando juegas, sale el pelotari de tu interior. Estás libre, no piensas en otras cosas. El momento de juego es dar rienda suelta a tu instinto como pelotari y que te salgan bien las cosas. No hay más misterios. Todos tenemos buenos y malos momentos. En mi caso, llevo una buena racha desde octubre.

- ¿Cómo se superan los malos momentos?

- Luchando y sufriendo. La vida es así. Cuando tuve aquella lesión del tobillo lo pasé muy mal. Me costó casi un año arrancar. Empiezas desde cero y lo que te da ese plus de confianza a la hora de jugar es enfrentarte a los mejores.

- ¿Necesitaba reivindicarse después de que su empresa no le diese mucha bola el pasado verano?

- No atravesaba mi mejor momento. Tuve problemas en un dedo, había muchos delanteros en Asegarce y sufrí bastante. Entré en una dinámica negativa, no me salía nada, pero me reivindiqué ganando el Cuatro y Medio. Fue muy importante para mí porque volvía a estar luchando con las figuras. A raíz de eso, he mantenido mi juego. El Campeonato de Parejas fue muy duro, sobre todo mentalmente. Hubo momentos en los que llegué a estar saturado.

- Y eso, ¿a qué se debe?

- Llevas jugando partidos importantes todas las semanas y a la larga pasa factura. No tiene nada que ver con el verano, donde la exigencia es menor y estás más tranquilo.

- ¿Por eso dice ahora que las finales ya no le quitan el sueño?

- Es verdad. Después de cosechar la triple corona me he quitado un gran peso de encima. Es algo que muy pocos pelotaris lo consiguen en su carrera.

- El domingo en el Bizkaia hay mucho en juego...

- Disputar una final del Manomanista es lo más grande que puede sucederle a un pelotari. No tengo ningún miedo a perder. Eso es muy importante en el deporte.

- Irribarria parte como favorito. ¿Le beneficia?

- Indudablemente, él va a tener mucha más presión que yo. Marca la diferencia mano a mano por su poderío, pero en una final puede pasar cualquier cosa. Si hago las cosas muy bien, tendré mis opciones. De lo contrario, estará muy complicado.

- Tiene claro que no va a ganarle a base de fuerza únicamente...

- Irribarria es mucho más fuerte, le da mucho más a la pelota, pero yo intentaré jugar mis bazas. Debo correr riesgos, impedir que juegue cómodo. Si no le obligo, no tengo nada que hacer. Además, el Bizkaia es un frontón que le va mucho mejor que a mí. Es grande, lento. Pero también he completado grandes partidos allí.

- Irribarria le dejó en 10 en las semifinales del año pasado, en Eibar.

- Dio unos sopapos terribles a la pelota. Quizás este año no está gozando tanto, pero está haciendo mejor otras cosas, como terminar el tanto y defender. Hoy se juega mucho de sotamano en el cuatro y ahí es el mejor. Cuando lo empalma ya puedes despedirte del tanto.

- ¿Tiene previsto cambiar el guion con respecto a la semifinal contra Urrutikoetxea?

- No. El saque tendrá su importancia, como siempre, pero contra Rezusta se vio que Irribarria defiende muy bien de volea, cualidad que no tenemos el resto cuando entramos de costado a la pared. Fue espectacular.

- ¿Cuántos saques realiza durante un entrenamiento? Su efectividad en la semifinal fue muy alta.

- No tantos. La clave está en la concentración. Hay días que te salen todos y otros, en cambio, ninguno. Consiste en acertar. La suerte siempre es necesaria.

- Habla de suerte. ¿Este año ha visitado Lourdes o Fátima?

- No, es el momento de juego.

- ¿Se guarda algún as bajo la manga para la final?

- Tengo que pensar en muchas cosas. Sé que para hacerle daño tengo que arriesgar, ya sea con el saque, con el gancho o con la dejada. Hay que buscarle las cosquillas. Ahora se expone mucho más con el saque que antes. Y también se defiende mucho más que antes. Si no pones la pelota perfecta, el rival pasa a dominar.

- Recupera a su primo Asier Gar-tzia como botillero.

- Sí, no pudo hacerlo en la semifinal ante Urrutikoetxea por motivos laborales. No hablamos mucho. Ha llegado un momento en el que nos conocemos tanto que no hacen falta las palabras. Es uno de los mejores.

- Y la experiencia con su hermano Arkaitz en la silla.

- Fue positiva porque ganamos. Ser botillero tiene mucho mérito. Hay que valer.