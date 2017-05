Iker Irribarria: «Me queda la espina de no haberjugado mano amano contra Irujo»

Iker Irribarria (Arama, 1996) reconoce que ha conocido «la presión del campeón» a lo largo del último año. Pero afirma sentirse tranquilo, sin urgencias a nivel de resultados. «Tengo solo 20 años». Defenderá la txapela ante Oinatz Bengoetxea en la final del domingo en el Bizkaia de Bilbao, donde ensayó ayer con Ugalde.

- Su segunda final del Manomanista de Primera. ¿Oportunidad o responsabilidad?

- Oportunidad, sin duda. ¿Por qué responsabilidad? Tengo 20 años y llevo dos en profesionales desde que debuté. Es más para gozar que para sufrir. La responsabilidad significa no gozar tanto.

- ¿No se tiene en cuenta que tiene 20 años? ¿La gente quiere solo resultados?

- No solo la gente, también nosotros. Quiero resultados por encima de otras cuestiones. Pero somos jóvenes y es lógico cometer ahora los errores propios de nuestra edad. Si no, ¿cuándo los vamos a hacer?

- ¿Cuánto pesa la camiseta roja?

- Lo mismo que la azul. Aunque no quieras, te presionas y lleva consigo más de lo que cree la gente. Coge más peso cuanto te sientes incómodo sobre la cancha, sufres y no te acompañan los resultados. Si todo va bien y ganas, sabes que estás cumpliendo como campeón. Pero si ocurre lo contrario, la camiseta pesa unos gramos más.

- ¿Tranquiliza haber ganado el título de Parejas?

- Soy consciente de que, aunque no gane la final, el trabajo está bien hecho. De todas maneras, ahora quiero vencer y terminar bien este torneo. En el Campeonato de Parejas cargamos con la presión de que nos dieron el título como ganado nada más empezar. Al conseguir la txapela, te liberas de eso.

- Arriaran II, Atano X, Galarza III, García Ariño I, Lajos, Arretxe, Ogueta y Bengoetxea III. ¿Le dicen algo esos nombres?

- No conozco ni a la mitad.

- Es la lista de los campeones manomanistas que tienen dos txapelas en su palmarés.

- He oído hablar de ellos y conozco a algunos. Por ejemplo a Galarza III, pero no le he visto sobre una cancha. Tampoco a Arretxe padre, salvo en algún vídeo.

- Está a una victoria de esa segunda txapela del Manomanista.

- Hay quien asegura que una txapela puede ser casualidad, pero dos no. Tengo mucho por mejorar.

- ¿Ha alcanzado el punto de forma del año pasado?

- Tuve más tiempo para preparar esta competición y me sentía más tranquilo. Este año sucede lo contrario: con presión, sin tiempo, después de llegar muy adelante en el Campeonato de Parejas... No sé si el Irribarria de 2017 habría ganado al de 2016. Me gustaría que todo saliera tan redondo como entonces.

- ¿Ha cambiado la situación? ¿Y usted?

- Soy el mismo. Me siento más inteligente a la hora de jugar, avanzo paso a paso en defensa, pero es complicado volver a ganar la txapela.

- Sotamano o volea.

- Sotamano. Vale más para el mano a mano en toda la cancha. Pero una buena volea resulta una hermosa ayuda para defender. Si te puedes defender de sotamano, ni tan mal. Pero es complicado.

- ¿Saque o resto?

- El saque.

- ¿El mano a mano se gana al saque o al resto?

- Si sacas siempre, excelente señal. Disponer de esa ventaja es importante. Sacas a donde quieres y empiezas dominando el tanto.

- Los grandes manomanistas son excelentes restadores. Hay muchos pelotaris que hacen daño con el saque y pocos que infunden respeto al resto.

- Sí, tienes razón. Pero cuantas menos veces restes en un partido, mejor para ti. Sacar no es un quebradero de cabeza, siempre resulta más fácil. Casi todos lo hacemos bien. Restar bien es difícil, muy difícil.

- ¿Le causa mayor satisfacción pegar un buen zurdazo o un buen derechazo?

- Son distintos. Prefiero darle bien de zurda. Soy más agresivo con la izquierda. La pelota me sale a otra velocidad de esa mano. Pero también creo que la pelota me entra mejor en la derecha.

- Oinatz Bengoetxea asegura que se siente en racha, desbordante de confianza. ¿Y usted?

- Mis últimos resultados también son buenos y estoy jugando partidos serios. Tampoco yo estoy en mala racha.

- El año pasado le eliminó en semifinales, en el Astelena.

- Cambia mucho. Todo. El momento de forma de Oinatz ha mejorado mucho desde entonces. Yo tengo otra presión. La semifinal de 2016 no es un partido que sirva de referencia para la final de esta edición.

- Sus rivales han sido Artola y Rezusta. ¿Tiene algo que ver Bengoetxea VI con ellos?

- Oinatz es completamente diferente a los dos pelotaris a los que me he enfrentado en la presente edición. Posee otro estilo de juego. Y al mismo tiempo, me parece un contrario muy peligroso.

- Oinatz llega sin urgencias...

- Como yo. Si bien soy el último campeón y favorito, tampoco supondría una sorpresa el triunfo de Bengoetxea VI. Estoy tranquilo desde ese punto de vista.

- Lleva siete victorias en dos participaciones en el Manomanista. Está imbatido. Pero algún momento difícil habrá pasado...

- Sin duda. El día que más me tocó sufrir fue precisamente en el Astelena contra Bengoetxea VI, cuando se adelantó 10-9. En las eliminatorias anteriores había ido siempre con ventaja en el marcador. También ese día, pero me remontó. No porque me relajara. Fue un momento clave. Soy consciente de que la primera derrota puede llegar cualquier día.

- ¿Renuncia al resto a bote?

- Sí. Contra Rezusta te lo puedes plantear porque no es delantero y entra menos de aire. Pero contra un pelotari como Oinatz ni se me pasa por la cabeza restar atrás.

- Jon Apezetxea y su tío Igor Olazabal son sus dos botilleros.

- Ambos me transmiten tranquilidad, pero son distintos. Apezetxea da consejos más técnicos y tácticos. Mi tío emplea la lógica y sus recomendaciones son básicas. Me dice lo que debo hacer, pero no me corrige las posturas.

- Apezetxea repite que rinde mejor en los partidos que en los ensayos.

- Es así. El año pasado no hice un solo entrenamiento bueno. Tampoco en la presente edición he completado ninguno que me haya dejado satisfecho por completo. Pero luego hay que jugar cuando te vistes los pantalones blancos. Te gusta llegar al día del partido con buenas sensaciones, pero cuesta. Guardas un poco la mano, lo más importante es no hacerte daño... A ver si continuamos con esta tónica.

- ¿Observa diferencias respecto a lo vivido en la final del pasado año?

- Mi entorno está más tranquilo. Lo del año pasado, tanto a nivel de medios de comunicación como de repercusión, fue otra cosa. Ya cuando gané el título de Parejas me di cuenta de que era distinto a lo sucedido en el Manomanista. Ya solo mediáticamente cambia todo. Solo existía la final. Diría que fue demasiado. Un boom.

- No ha tenido oportunidad de enfrentarse mano a mano a Irujo. ¿Espina o alivio?

- Me queda la espina de no haber podido jugar contra mi mayor ídolo. Y no solo eso. Hemos disputado cinco encuentros de parejas como rivales y no le he ganado nunca. No haber conseguido una victoria ante mi mayor ídolo supone una espina.

- Frontones. ¿Bizkaia o Astelena?

- Debuté en el Astelena y tiene su encanto. En Bilbao he ganado mis dos txapelas, la del Manomanista y la del Campeonato de Parejas. No elegiría ni uno ni otro.

- ¿Le beneficia el Bizkaia?

- Es mejor para mí que para él. La pelota no resbala como en otros frontones, faceta en la que él aprovecha su técnica. Pero no creo que vaya a ganar solo por el frontón. Habrá que jugar muy bien. Que no haya red arriba supone menos problemas para mí, pero no me quita el sueño.

- Ciudades. ¿Donostia o Bilbao?

- Donostia. Si tengo que elegir una de las dos, me quedo con Donostia.

- Pueblos. ¿Ordizia o Arama?

- Sin duda, Arama.

- ¿Fútbol o baloncesto?

- Baloncesto, sin ninguna duda. Y Baskonia.

- ¿Un mate o una canasta de tres?

- Según qué mate... La canasta de tres significa obtener mayor rendimiento con menos esfuerzo.

- ¿2016 o 2017?

- Lo diré después de la final del domingo. Aplazada la respuesta.

- ¿Ingeniería o pelota?

- Pelota. Estudiar le gusta a poca gente. La carrera me la tomo como una obligación porque sé que dentro de unos años tendré que ganarme la vida con algo. Pero ponerme delante de un libro no me ha gustado nunca y creo que tampoco en el futuro.

- ¿Qué estudia?

- Ingeniería Mecánica, en Ordizia.

- ¿Prefiere el ordenador o el bolígrafo para escribir?

- Para expresarme en euskara prefiero escribir a mano, pero en castellano meto bastante la pata y uso más el ordenador... porque dispone de corrector.

- ¿Automóvil o bicicleta?

- Soy aficionado a los coches, aunque me gusta la bicicleta. Antes iba a clase en bici. Ahora, no.

- ¿Hizo alguna promesa con la primera txapela?

- Promesa, no. Pagué una comida que había prometido a toda la familia. Lo hice bien a gusto. Eso es un detalle, no una promesa.

- ¿Y en caso de ganar la segunda?

- No hay promesa.

- ¿Tendrá vacaciones este año?

- Una semana. He conseguido compaginarlo con los estudios. Lo agradezco. Me servirá para desconectar. Llevo dos semanas bastante liado con los exámenes, pero desde ese punto de vista ando más tranquilo que el año pasado.

- Una montaña con la que sueña.

- Hay muchas. Por decir dos, el Cervino en los Alpes y el Ama Dablam en el Himalaya.

- ¿Aizkorri o Txindoki? Arama está entre los dos.

- Ni uno ni otro. He tirado más hacia el Aralar, pero no en concreto al Txindoki. Es el monte de la sierra de Aralar que menos me gusta.

- ¿Le gusta visitar islas?

- No tanto como la montaña. Voy a gusto en vacaciones, pero no me tiran tanto.

- ¿Cuándo entró por primera vez en un gimnasio?

- Con Justo Lillo. Tendría 16 años. Fue en el polideportivo Usabal, cuando empecé a entrenarme con Aspe. Hasta entonces no había pisado un gimnasio. Ni tocarlos. Mi preparación consistía en frontón y monte.

- ¿Tiene manías?

- No. Soy bastante afortunado desde ese punto de vista.

- ¿Dónde están la camiseta, los pantalones y el gerriko que llevó en la final del Manomanista de 2016?

- Este domingo no jugaré con la camiseta del año pasado porque aquella era de color azul. Eso seguro. Jugaré con otro color. No soy de guardar esas cosas. La txapela y el partido están en mi cabeza. No me acuerdo de qué zapatillas y qué calzoncillos llevé aquel día. Eso sí, conservo los gerrikos, uno de cada color.

- Hay quien critica sus zapatillas por el color, porque no son lo suficientemente blancas.

- No me han llegado esas críticas, aunque sí me han tomado el pelo por esa cuestión.