Victoria reparadora, derrota para el análisis

El partido por el tercer puesto del Manomanista de Primera carece de la tensión de la final, de las semifinales e incluso de unos cuartos de final. Volvió a quedar patente en el Atano III durante el duelo entre Mikel Urrutikoetxea y Beñat Rezusta, resuelto a favor del delantero de Zaratamo por un holgado 22-12.

URRUTIKOETXEA REZUSTA 22-12 48 minutos y 38 segundos. 208. Urrutikoetxea, 2. Rezusta, 1. Urrutikoetxea, 0. Rezusta, 2. Urrutikoetxea, 9. Rezusta, 9. Urrutikoetxea, 2. Rezusta, 9. 0-1, 2-1, 2-4, 6-4, 6-5, 9-5, 9-8, 11-8, 11-9, 13-9, 13-10, 18-10, 18-11, 20-11, 20-12 y 22-12. 100 a 70 a favor de Urrutikoetxea. 50 a 100 por abajo. Pablo Berasaluze asesoró a Mikel Urrutikoetxea y Mikel Gallastegi, a Beñat Rezusta. buen ambiente en el frontón Atano III de Donostia en el cierre del Pilota Eguna. 1.100 espectadores. Repleta la grada superior. Multitud de niños. Calor sofocante.

Como muestra, un botón. Mikel Gallastegi, botillero del zaguero de Bergara, solicitó el primer descanso en el 15-10, cuatro tantos después del obligatorio cuando se llega a 12. Mikel Urrutikoetxea no llegó a recurrir a ninguno de los que le concede el reglamento.

De hecho, en los primeros tantos mucha gente estuvo más pendiente de sus teléfonos móviles y del resultado de la Real Sociedad en Vigo que de lo que sucedía en la cancha. Los niños cantaron el segundo gol txuriurdin.

Mikel Urrutikoetxea Asegarce «Me he sentido más suelto que en la semifinal; también me va mejor el Atano III que el Labrit» Beñat Rezusta Aspe «Las dos faltas de saque han pesado y a veces he pecado de querer acabar demasiado rápido»

Urrutikoetxea, quien venía de sufrir un batacazo ante Bengoetxea VI, recuperó su identidad desde los primeros tantos. Aparecieron sus sotamanos de derecha, tan poco utilizados ocho días antes en el Labrit. Esta vez, el oponente no le buscó los pies como en aquella ocasión. «Mis sensaciones han sido distintas desde el principio», apuntó el vizcaíno.

Salvo que la lesión de uno de los dos finalistas le lleve a ocupar la vacante como tercer clasificado, el de Zaratamo deja este Manomanista con una victoria reparadora que debe servirle para recuperar la confianza en sí mismo. «Ante Oinatz me sentí bloqueado. Hoy ha sido distinto, aunque los dos hemos tenido momentos de fallos, como aquel del 2-2 en el que la pelota se me ha caído bajo chapa con todo el frontón para mí. Si bien me he llenado en algunos tantos, físicamente me he encontrado mejor».

Beñat Rezusta se presentaba en el Atano III después de recibir elogios tras caer con decoro y fases de brillantez ante Iker Irribarria. En su despedida de la presente edición, sin embargo, disminuyó el grado de acierto exhibido en el Astelena.

Falló varias dejadas, pecó de precipitación en varias ocasiones, seis de los ocho tantos con diez o más pelotazos fueron para su adversario y cometió dos faltas de saque. «Dos faltas es regalar demasiado en cualquier partido y más todavía mano a mano porque das el saque al contrario», confesó. «Tampoco han sido por arriesgar y buscar la línea del siete, sino porque me han entrado mal en la mano. Esos fallos pesan».

El zurdo de Bergara no aprovechó el saque cuando lo tuvo en su poder. La estadística confirma esta afirmación: sumó siete de sus doce tantos al resto. Es decir, solo cinco cuando le correspondió sacar, ninguno de ellos tras su primera falta de saque.

Las actuaciones de Rezusta en el presente Manomanista contradicen la opinión de que los zagueros no tienen nada que hacer hoy en día en esta disciplina. Su pegada creó a Urrutikoetxea similares dificultades a las provocadas a Irribarria. Menos quizá que a Altuna III y Víctor. El golpe es su principal valor. Sin olvidarnos de que posee un buen sotamano y sabe ejecutar la dejada y el dos paredes. En esta ocasión cobró además un complicado gancho desde el tres y medio en el 13-10.

Pero está claro que debe trabajar y entrenarse para la disciplina. Es consciente de ello. Necesita tiempo y oportunidades. Lo explica: «Ahora llega el verano. No hay demasiado problema para ensayar el saque y el remate. Sucede que te centras en los partidos, corres el riesgo de castigar la mano, sufrir malos golpes... Y no es fácil. También otros están en mi situación». Veremos. Por ganas de trabajar no va a quedar. Beñat es fino como el coral.