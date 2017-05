Irujo confirma su retirada: «Daría todos mis títulos por seguir jugando a pelota»

En la cancha del frontón Labrit, en Pamplona, donde tantos éxitos ha cosechado, Juan Martínez Irujo (35 años) acaba de anunciar que deja los frontones. Que se retira. Los problemas cardiacos detectados en julio del año pasado le han obligado a tomar esta decisión a un pelotari bravo, ganador del Manomanista (5 veces), del Parejas (5), y del Cuatro y Medio (3).

Más de doscientos pelotaris, compañeros, amigos y seguidores han poblados las butacas de cancha del Labrit de Pamplona para escuchar de boca de Juan Martínez de Irujo la confirmación de su retirada por el problema de corazón que le ha impedido jugar durante el último año. "Estoy alucinado de ver tanta gente aquí", ha declarado el delantero de Ibero, que recibirá un homenaje de despedida el sábado 24 de junio en el propio frontón Labrit. «He convocado a toda la prensa por que no puedo volver a las canchas. Ha sido una decisión muy dura para mí. Me ha costado mucho aceptarla. Pero lo primero de todo es la salud y con esta patología no puedo tomar riesgos», ha asegurado.

Irujo ha manifestado "sentirse un privilegiado de la vida por haber sido partícipe de este gran mundo pelotazale" y que se siente "en deuda con todos vosotros. En estos momentos daría todos mis títulos por seguir jugando a pelota". El de Ibero ha añadido que "estoy sobrepasado por todo el cariño recibido desde el 13 de julio", fecha en la que anunció su baja temporal por un problema cardíaco. Ha tenido palabras de agradecimiento para la familia, compañeros -ha asistido al acto toda la plantilla de Aspe, incluido el recién retirado Barriola-, empresa y hasta para los rivales de Asegarce, entre los que hemos visto a Mikel Beroiz.

Fernando Vidarte, máximo responsable de Aspe, ha elogiado a su pelotari, al que considera una figura cumbre: "Hasta el día de hoy no hemos tenido un pelotari de tu categoría en Aspe. La pena es no poderte ver más sobre la cancha".

Juan Martínez de Irujo, que en un monento ha detenido su discurso por las lágrimas, no ha dado pormenores sobre su dolencia ya que entiende que se trata de un tema relacionado con su ámbito privado.