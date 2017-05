«Mi hermana, Ane, juega a mano y se ha inscrito en el nuevo torneo de Añorga»

¿Estudia?

Sí, 2º de IVEF. Estoy contento. Me gusta la carrera. Mi prioridad es la pelota y dedico menos tiempo del debido y del que me gustaría a los estudios. Pero estoy contento. Los profesores se portan bien.

Una afición fuera de la pelota y del deporte.

Recoger setas. Normalmente voy a por hongos. Me gusta ir a la ziza de primavera -seta de San Jorge-, pero no sé los sitios. Iba mucho con el aitona. Con ocho años aprovechaba el recreo de la escuela para irme del patio. Volvía con orongas -kuleto- y hongos en la mochila.

¿Va al cine?

Muy poco. Veo más películas en la televisión. Tengo facilidad para recordar todos los detalles. Se me queda grabada en la memoria.

¿Lecturas?

Aparte de la prensa, poco.

¿Redes sociales?

Siempre soy el último de la cuadrilla. Voy a cola. Empezando por el WhatsApp.

Tiene una hermana.

Ane, mayor que yo. Estudio Magisterio en Arrasate y hace prácticas en Galdakao. Acude a todos mis partidos. Ha empezado a jugar a pelota y se ha apuntado en el torneo que han creado en Añorga. Jugaba muy bien de pequeña. Durante un tiempo practicó la pala y ahora ha regresado a la mano. Le ayudo en lo que puedo.

Conduce un...

Heredé el Mercedes de mi padre.

Le gustaría conducir...

Estoy contento con el que tengo.

¿Es amante de los viajes?

Apenas he salido fuera. Los quince días que nos dan en la empresa me coinciden con los exámenes de la Universidad. Me gustaría conocer otras culturas y ver cómo viven en otros lugares.

Un programa de televisión que no sea ETB Kantxa.

Veo los informativos.

Lasartearra, tiene cerca el hipódromo.

He ido una sola vez.

¿Pescador o cazador?

La ama es de Orendain e iba a menudo de niño. Allí pescábamos truchas. Terminado el Bachillerato, me tomé un año sabático que aproveché para ir a la paloma y a la becada.

¿Monte o playa?

Los dos. Frecuento más el monte y voy con la cuadrilla a la playa.