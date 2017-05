Beñat Rezusta ha pasado página con la rapidez de un rayo su eliminación del Manomanista a manos de Iker Irribarria, con quien conquistó el Campeonato de Parejas. El zaguero bergararra durmió bien «no he tenido agujetas como en otros partidos» y por la mañana dio un paseo. Nada fuera de lo habitual. No ha querido ver las imágenes de la semifinal en su totalidad. Solo «dos o tres tantos sueltos, nada más», para mejorar en el futuro los errores cometidos. «No me gusta ver completos los partidos que juego», apostilla.

Al día siguiente de la semifinal, las impresiones eran contrapuestas. «Por una parte estoy contento con lo que he hecho a lo largo del campeonato y por otra te queda un poco de pena de no haber podido plantarte en la final. Reaccioné tarde, antes de eso tampoco estaba jugando mal, pero Iker hizo un gran partido. Defendió muchísimo de volea y acertó en el remate. Yo hice las cosas bien pero él, mucho mejor».

No se arrepiente de nada. «Cometí errores, pero es normal teniendo en cuenta el ritmo que imprime Irribarria. ¿La falta de saque? Hasta ese momento no le estaba haciendo daño con el saque y decidí cambiar. No salió bien, son cosas que pasan».

El zaguero bergararra se ha quedado a un paso de disputar la final del Manomanista, pero los primeros entrenamientos fueron un calvario. Estuvo a punto de renunciar. «El primero fue un desastre, me encontré muy mal, acabé enfadado conmigo mismo y le dije a Jokin Etxaniz que no me veía para jugar. Afortunadamente, en los siguientes cada vez fui sintiéndome mejor y en las eliminatorias me he quedado bastante a gusto».

Lo que sí ha hecho ha sido acabar con ciertos estereotipos, como ser un zaguero zurdo. «Lo llevo oyendo toda la vida y se ha demostrado que los zurdos, aunque seamos zagueros, también podemos jugar a pelota como los demás. He llegado a donde he llegado y si eso sirve para disipar dudas en la gente, mejor».

Su registro de jugadas a la hora de acabar el tanto también ha variado para bien. «Contra Altuna III me salieron bien las dos paredes, pero ante Irribarria acabé mejor. Tenía que jugármela con la dejada y salió como quería». Incluso con la derecha.

Restos de puntista

Lo que no le sorprendió fue ver a Irribarria reconvertido en puntistas. «Este año no he entrenado con él, pero el año pasado sí y ya se lo había visto hacer en la final ante Urrutikoetxea. Cuando la pelota sale justo por la pared y metes la mano en esa postura es cuestión de suerte de que llegue de nuevo al frontis. Pero si lo hizo tres veces, igual no será tanta suerte».

Su balance del campeonato es positivo. «He tenido poco tiempo para prepararlo después del Parejas. Todo es cuestión de meter horas . El año que viene soy cabeza de serie y dispondré de más tiempo para entrenar». Pero su trayectoria aún no se ha acabado. «Me queda un partido, el del tercer y cuarto puesto contra Urrutikoetxea. Lo afronto con mucha ilusión, quiero acabar bien el Manomanista».