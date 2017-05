Abundaban las sonrisas entre los pelotazales que abandonaban el Astelena de Eibar. Tanto los seguidores de Irribarria, ganador 22-17 en la segunda semifinal del Manomanista, como los de Rezusta regresaban satisfechos a sus casas.

22 IRRIBARRIA

17 REZUSTA 45 minutos y 50 segundos. 8:22 de juego real. 178, sin contabilizar los nueve de la vuelta del 13-5. Irribarria, 4. Rezusta, 2. Irribarria, 0. Rezusta, 1. Irribarria, 11 (tres de gancho, tres de dejada, uno de cortada al ancho, dos de parada, uno atrás y el último de volea). Rezusta, 10 (siete de dejada, dos de dos paredes y uno de zurdazo de costado al rebote). Irribarria, 5 (todos de zurda). Rezusta, 6 (cinco de zurda y uno de derecha). 0-1, 1-1, 1-2, 3-2, 3-3, 9-3, 9-4, 12-4, 12-5, 13-5, 13-8, 16-8, 16-9, 21-9, 21-17 y 22-17. 100 a 50 a favor de Irribarria. 25 a 100 por abajo. Igor Olazabal con su sobrino Iker Irribarria y Mikel Gallastegi junto a su amigo Beñat Rezusta. más de tres cuartos de entrada en el Astelena de Eibar. La grada superior, repleta. Huecos entre las butacas de cancha. 955 espectadores. Mayoría de seguidores de Rezusta, pero también se dejaron oír los de Irribarria.

Las sonrisas no eran exclusivas de las dos aficiones. Un pelotazale azkoitiarra, neutral por su procedencia, nos abordaba en la calle Isasi. «He visto dos campeones. Y no solo del Parejas. Sabía que uno lo era, pero el perdedor ha ofrecido una imagen espléndida de manomanista moderno. Y eso que no esperaba ver a Rezusta dar tanta guerra a Irribarria. Han podido acabar 22-9, pero da igual. Han cometido errores. ¡Cómo no los van a hacer a semejante ritmo y tomando tantos riesgos! ¡Qué pelotazos! ¡Vaya despliegue físico! No me arrepiento en absoluto de haber pagado 70 euros la butaca de cancha. Nadie sale indiferente hoy del Astelena».

La respuesta del público habla por sí sola. Nada más finiquitar Irribarria de volea en el txoko el emocionante y movido último tanto de la semifinal, decenas de pelotazales se pusieron en pie para tributar una sincera ovación a dos buenos amigos fundidos en un abrazo. Habían visto pelotazos increíbles como los dos zarpazos de inicio y el zurdazo de costado al rebote de Rezusta, acciones portentosas como las tres escaladas de Irribarria por la pared izquierda al más puro estilo de los puntistas, ganchos medidos del campeón, dejadas rápidas del zaguero zurdo en el que nadie parecía confiar cuando tenía 18 años por ser precisamente eso: zaguero y zurdo...

Su poderosa volea permitió a Irribarria contrarrestar los latigazos de Rezusta

A sus 20 años, Iker Irribarria disputará su segunda final consecutiva del Manomanista. Esta vez le espera Oinatz Bengoetxea en el Bizkaia de Bilbao el domingo 28. Aunque el primero acabó con «el cuerpo cargado por la tensión» y el segundo con «las manos golpeadas», uno y otro están convencidos de que se recuperarán en las próximas horas.

Iker Irribarria sigue imbatido en el Manomanista de Primera. Sin contabilizar la previa de Aspe que el año pasado le midió a Merino II en Ordizia, suma siete victorias en otros tantos encuentros. A Beñat Rezusta le cabe el consuelo, o el honor según se mire, de ser el oponente que más tantos le ha hecho: 17. Está a una del registro de Martínez de Irujo, que irrumpió en este torneo con ocho triunfos consecutivos entre 2004 y 2005. Palabras mayores.

Irribarria es un pelotari con sonido en alta fidelidad: volumen elevado y limpio. Pocas interferencias, por no decir ninguna. Rezusta trató de hurgar en su frecuencia, lo consiguió por momentos a base de zurdazos enormes seguidos de dejadas y dos paredes precisas. Demostró que no hay impedimento alguno para que los zagueros se desenvuelvan en esta disciplina. Sin son buenos, claro. Este de Bergara es muy rápido, muy constante y, por supuesto, muy bueno.

Arrancó Rezusta con dos zurdazos imponentes en el primer tanto que Irribarria defendió bien de volea con los pies apoyados cerca de la raya del siete. Donde no pudo llegar fue al dos paredes posterior. Ambos afrontaron al cien por cien el tú a tú. No se dejaron nada en el vestuario.

Escalada por la pared

Consciente de que el Irribarria actual resta todos los saques de aire, cruzó Rezusta a la pared izquierda, donde emergió la figura del campeón para apoyar su pie zurdo en el muro, alcanzar unos tres metros y medio de altura y conectar su volea. Lo repitió. «He tenido potra», admitió. Sucede que lo repitió otras dos veces. Increíble.

Ante un adversario con semejante volea y pegada, Rezusta debía forzar sus pelotazos, arriesgar. Por ahí llegaron varios de sus errores, claves para que Irribarria abriera brecha: 9-3 y 12-4. «Si el partido se me ha ido en algún momento, ha sido en ese largo inicio. Sin estar yo mal, Iker ha jugado perfecto. Ha traído pelotas muy difíciles en defensa y ha acertado más que yo en ataque»

Las frases Irribarria «Rezusta ha demostrado que también es capaz de ganar la txapela en el Manomanista» «No he gozado mi segundo pelotazo como otros días, pero sí he resuelto mejor adelante» Rezusta «He conseguido poner nervioso a Iker al final, pero tenía poco margen de error y era ya tarde» «Son grandes rivales, pero esto me llena de ilusión para mi futuro en el Manomanista»

.

Irribarria quizá no gozó tanto como en otras ocasiones de zurda -«sobre todo desde el cuatro», reconoció-, posiblemente debido a la violencia y la velocidad que Rezusta imprime a sus zurdazos. Su pelotazo llega siempre rápido. El de Arama resolvió con saques al centro para incomodar el resto del rival, cuatro acciones de saque-remate, ganchos bien cruzados, paradas en el txoko y alguna que otra dejada. Lo requería un oponente peligroso si consigue meterse en el peloteo.

El campeón parecía tener la situación bajo control gracias al 21-9, producto de otra exhibición. Sin embargo, Rezusta no había dicho la última palabra. Cogió el saque, lo aprovechó como no lo había hecho hasta entonces, adquirió riesgos y una tacada de ocho tantos calentó el frontón (21-17). Dejadas al txoko y al ancho. El de Arama notó que «se me ensuciaban los pantalones. No me sentía mal sobre la cancha, pero Beñat ha jugado perfecto». Así arriesgará Bengoetxea VI. Que tome nota.