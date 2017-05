Pelotaris cautos, momios tajantes

El respeto mutuo y la cautela mostrados por Iker Irribarria y Beñat Rezusta ante la semifinal del Manomanista que les enfrentará el domingo en el Astelena de Eibar contrastan con el favoritismo claro del campeón entre los apostantes. Los momios de salida rondarán el 100 a 30. «Puede que los corredores ofrezcan por arriba doble a sencillo o 100 a 40, pero el dinero real se moverá en torno al 30 a 100». Habrá mayor equilibrio el sábado en el Labrit de Pamplona, donde la cátedra se inclinará por Mikel Urrutikoetxea ante Oinatz Bengoetxea. Hablan de un posible 100 a 70.

Irribarria demuestra consideración hacia Rezusta, al que va a medirse por primera vez mano a mano en toda la cancha. «Tenía confianza en que Beñat podía hacer algo importante. Le da muchísimo a la pelota. Pero hay mucha diferencia entre tener fe en sus posibilidades y ver cómo ha jugado. Se ha enfrentado a dos artistas y los ha eliminado».

MATERIAL Astelena de Eibar Iker Irribarria, que eligió solo y en primer lugar, dispondrá de pelotas de 106.4 y 105.8, «algo más potentes que las mías» en opinión de su rival. El de Arama entiende que las suyas «andan por abajo, pero no había grandes diferencias entre las diez del lote» preparado por Kepa Peñagarikano. Beñat Rezusta, asesorado por su botillero Mikel Gallastegi, optó a continuación por dos de 106.5 y 106.3 de menos tiro en el suelo «para poder jugar mejor a bote. No me conviene que tengan salida porque en ese caso Iker me llevará muy atrás en la cancha».

El zurdo de Arama destaca la pegada y las piernas de Rezusta. «Tires donde tires la pelota, llega. Posee un golpe terrible. Sabe acabar el tanto. Es un pelotari completo».

Vienen de proclamarse campeones de Parejas juntos hace un mes. «Juego contra un rival especial», reconoce Irribarria. «Hemos bromeado al respecto porque mantenemos una buena relación y espero conservarla. Nos hemos tomado el pelo estos días. Ahora bien, dentro de la cancha no hay amigos. Le deseo suerte a partir de ahora. Eso seguro».

Beñat Rezusta sabe quién le ha tocado en suerte. «Le vi contra Artola. Iker está fuerte. Ya el año pasado rindió a un gran nivel. Rompe los partidos lo mismo de aire que a bote. Normalmente domina él. Es difícil enseñarle la espalda, pero mis opciones de superarle pasan por dominar. Solo si hago eso dispondré de oportunidades».

El zaguero zurdo de Bergara rehuye de la condición de víctima. Asume responsabilidades. «Muchas veces se dice que no hay nada que perder. Para mí ya es bastante perder que se me escape la opción de clasificarme para la final del Manomanista. La presión es la que nos ponemos cada uno. Si pienso que Irribarria puede ponerse nervioso porque parte como favorito, no tendré nada que hacer».

Rezusta, con Mikel Aristi

Ni uno ni otro conceden excesiva relevancia a la condición de zurdo del oponente. Irribarria señala que «el punto débil de Beñat es la derecha, pero la raya de contracancha también está allí». Rezusta, quien acudió ayer al Astelena en compañía de varios amigos entre los que figuraba el ciclista profesional Mikel Aristi, asegura que «no voy a volverme loco porque Iker sea zurdo. Sea o no zurdo, lo que me preocupa es su pegada. Además, no le da igual con la derecha pero también le pega mucho y es muy seguro. Posee fuerza en todas las posturas, tanto de arriba como de abajo».

Las reservas de entradas cubren ya la totalidad del segundo piso del Astelena. Las localidades de 30 euros están agotadas. Quedan unas 300 butacas de cancha a 70.