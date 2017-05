Estreno de la nueva elección de material

El Manomanista de Primera puso en marcha ayer en el Labrit de Pamplona, de la mano de Oinatz Bengoetxea y Mikel Urrutikoetxea, la nueva fórmula establecida por Asegarce y Aspe para elegir material en esta competición. El seleccionador Kepa Peñagarikano y el intendente de los dos semifinalistas, Rubén Beloki, no tuvieron que madrugar ya que llegaban con la mitad de los deberes hechos.

Las diez pelotas preseleccionadas entre las que Bengoetxea VI y Urrutikoetxea debían separar dos cada uno permanecían desde hace tres semanas «guardadas en una bolsa con una protección térmica en su interior. Es como las que hemos empleado durante el verano para los distintos torneos», apunta Beloki. El exmanista de Burlada, Jon Ape-zetxea y el propio Peñagarikano realizaron una gira por Pamplona, Eibar, Donostia y Bilbao -escenarios de las dos semifinales, el partido por el tercer puesto y la final- entre el 18 y el 20 de abril con el fin de componer los lotes para cada frontón.

material Labrit de Pamplona Bengoetxea VI separó en un santiamén, en un par de minutos, dos pelotas de 106 y 105.8 gramos «de reacciones rápidas; las suyas son un poco más tranquilas y de más bote». Urrutikoetxea, a continuación, prefirió la más pesada de las cuatro, de 106.3, y la más ligera, de 105.6. «Me he quedado a gusto», señaló.

Astelena de Eibar Irribarria y Rezusta están citados hoy a las 11.30 para elegir el material para su semifinal del domingo por la tarde.

Minutos antes de las once y media de la mañana, hora fijada para el inicio de la elección, Peñagarikano sacó una a una las pelotas de la bolsa. Pudimos saber que el azpeitiarra escogió para el Labrit seis de Asegarce y cuatro de Aspe. Las entregó directamente a los semifinalistas. «El seleccionador ha considerado que tenían suficiente sebo, que no hacía falta aplicarles más», señala Beloki. «El día de la preselección les dimos más del habitual porque iban a permanecer tres semanas en la bolsa. Una vez concluida la elección volveremos a ponerles un poco de sebo, como hacemos siempre».

Con este nuevo sistema, las empresas pretenden evitar suspicacias sobre un posible favoritismo hacia determinados pelotaris o un supuesto apoyo de cada promotora hacia sus representantes, fuente de crítica de los propios pelotaris. Pendientes de las eliminatorias de octavos y cuartos, los intendentes y el seleccionador desconocían el día de la preselección para quiénes preparaban las pelotas, por lo que su única referencia, al menos en teoría, debía ser el frontón. Otra cuestión es que tanto Apezetxea como Beloki sabían cuáles de sus manistas iban por las distintas ramas del cuadro.

Oinatz eligió en dos minutos

Así, la elección de ayer en el Labrit de Pamplona deparó una circunstancia curiosa. Pese a que los dos semifinalistas de Pamplona pertenecen a Asegarce, Oinatz Bengoetxea declaró que «creo que he cogido una pelota de Aspe. No estoy seguro, pero me parece que sí. Había dos de reacción más rápida que las otras y me he quedado con ellas. Por eso he tardado poco tiempo en elegir».

El de Leitza habló del nuevo sistema de elección. «Me gusta. Contradice eso de que las empresas favorecen a algunos. Había material de todo tipo y considero correcto este cambio. Lo veo positivo. Pienso que van a acertar con el cambio. Si elimina las polémicas sobre este tema, será bueno para la pelota».

Mikel Urrutikoetxea expresó al respecto una opinión similar a la de su contrincante del sábado: «Se trata de algo diferente que se ha empezado a hacer ahora. Si vale para evitar críticas, mucho mejor. A ver cómo discurre en las siguientes elecciones. Ojalá vaya bien y funcione. Las diez pelotas de hoy eran bonitas. Había alguna más motela que las otras, pero bien».

El delantero de Zaratamo ha resuelto los problemas físicos que arrastró al inicio de la preparación del Manomanista: «Después del Parejas pasé un mes bastante malo con las manos. Ahora estoy bien. Las sensaciones son buenas». También ha solucionado las molestias en el cuello que le obligaron a suspender un partido de empresa. Desde su victoria ante Ezkurdia en cuartos de final ha completado dos entrenamientos de frontón en el Labrit. «Estuve el viernes de la semana pasada con Ibai Zabala y el martes completé una sesión más intensa con Arteaga II».

Bengoetxea VI dedica elogios a Urrutikoetxea: «Es el más completo, el pelotari perfecto para el mano a mano. Extiende fácil la pelota con las dos manos, la levanta fácil. Tiene una confianza terrible de volea y es el que más atrás saca la pelota con la zurda. Además, posee capacidad para mantenerse fresco en la segunda parte... Solo si hago un gran partido tendré opciones de ganar».