Ladis Galarza: «Me encanta ver a Irribarria porque da espectáculo con mayúsculas»

Ladis Galarza asistió en directo en el Astelena de Eibar al debut de Iker Irribarria en la presente edición del Manomanista. «Da gusto ver así de llena la catedral», confiesa un pelotari al que le enfada escuchar que los zagueros no tienen nada que hacer en esta modalidad. Niega esa afirmación desde la perspectiva de quien ganó dos txapelas y disputó siete finales de una competición que adora.

- El Manomanista, Ladis.

- Prefiero ver un mano a mano que un partido de parejas. Ya sé que cuesta ver jugar bien, pero esta modalidad enseña las virtudes y los defectos de cada uno. Dame una eliminatoria como el Irribarria-Rezusta del próximo domingo en Eibar. La prefiero a la mejor combinación de parejas que se puede montar hoy en día. Salga lo que salga.

- Iker Irribarria juega de nuevo en el Astelena.

- El 1 de mayo fui a Eibar por él. Impresiona. Me encanta verle jugar, da espectáculo con mayúsculas.

- ¿Cuál de sus cualidades prefiere?

- El toque. Pero tiene muchas y buenas. Su encuentro con la pelota, por ejemplo. Posee un golpe natural. Y los pasos que da sobre la cancha son perfectos. Gracias a su volea, pasarle por arriba es prácticamente imposible. Obliga al rival a jugar fuera de su sitio.

- ¿Su irrupción cambia algo?

- Últimamente los manomanistas se habían habituado a golpear la pelota de aire a la altura del cuatro y medio o el cinco. Irribarria lleva al contrario un cuadro más atrás, al seis o al seis y medio. Y allí cambia todo.

- Un zurdo con derecha.

- Además. Tiene una derecha que para sí quisieran muchos diestros. Su grado de confianza en esa mano es tal que no falla una. Lo mismo pone la pelota larga que la cruza. Por si eso fuera poco, maneja el sotamano de derecha.

- Arrolló a Artola.

- Iñaki estaba para jugar. Sucede que Irribarria te lleva muy lejos. Al principio, Iker no cabía en el frontón. Le vi ansioso. El primer partido en el Manomanista no es fácil para nadie.

- Pese a ello, lo bordó.

- En su segundo partido, en la semifinal del domingo, no tirará tantas pelotas porque va a estar más puesto sobre la cancha. Y le hará falta, porque Rezusta va a apretarle.

- ¿Le convence Rezusta?

- Irribarria se enfrenta a un pelotari muy poderoso contra el que pasará malos ratos. Tendrá que jugar más atrás. Sucede que quizá Irribarria pega tanto como el de Bergara, dispone de más defensa de arriba y acaba mejor el tanto. Por eso es favorito en mi opinión. Ahora bien, no va a ganar sin sudar ni sufrir.

- Por fin un zaguero clasificado para semifinales.

- Me enfado cuando escucho que los zagueros no pintan nada en el Manomanista. ¿Cómo que no? Claro, no tienes nada que hacer si te presentas con dos ensayos. Nosotros entrenábamos mano a mano todo el año. Para ser buen manomanista hay que dominar todo el frontón. Es la clave. E ir adelante con las ideas claras sobre qué hacer. Rezusta pertenece a ese grupo y es capaz de dar un susto a cualquiera.

- La derecha le penaliza.

- Su poblema consiste en que es muy zurdo. Creo que tiene mejor derecha de la que enseña. Pero no se atreve. Eso le obliga a desplazarse más y a recorrer muchos metros, con lo que eso supone de desgaste. Si empleara la derecha, podría evitar esos pasos de más.

- Antes, el sábado en el Labrit, Bengoetxea VI y Urrutikoetxea pugnan por la otra plaza de finalista.

- Dar un pronóstico para esa eliminatora es como lanzar una moneda al aire. Me gusta un poco por Oinatz porque juegan en el Labrit. Está con juego y Urrutikoetxea no le arrollará. Como no saque de su sitio a Bengoetxea VI, va a encontrar problemas. El vizcaíno es rocoso y tiene de todo, pero no rompe.