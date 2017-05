«¿Quién es ese animal?»

La expresión de Justo Lillo nada más observar los primeros ejercicios de Beñat Rezusta a sus órdenes sigue grabada en la memoria de Koteto Ezkurra. «Fui a Tolosa durante cuatro años, entre 2010 y 2014, para prepararme físicamente a las órdenes de Lillo. No iba a diario, pero sí con cierta regularidad y compartía sesiones con los manistas de Aspe, con Mendizabal III, Altuna, Jaunarena, Zabaleta, Jaka... Recuerdo como si fuera hoy el primer día que apareció Rezusta. Justo no le conocía y le puso una especie de test con varias carreras y movimientos. Yo estaba apoyado en la barandilla y nada más realizar Beñat sus primeros movimientos se me acercó Justo, sorprendido. '¿Quién es este animal?', soltó».

Justo Lillo es el responsable físico de un amplio grupo de manistas de Aspe al que pertenecen Iker Irribarria y Beñat Rezusta, protagonistas de una de las dos semifinales del Manomanista el domingo en el Astelena de Eibar. El técnico tolosarra tampoco ha olvidado la llegada de Rezusta. «Empezó a venir al poco tiempo de fichar por Aspe, recién debutado. Pronto se cumplirán cuatro años. No acudía en su época de aficionado. Desde el primer momento me llamó la atención su rapidez, si bien le notaba dificultades para realizar determinados ejercicios. Veía que no había trabajado mucho el apartado físico. Estaba claro que era un tío fortísimo y con una estructura muscular terrible. Existía margen de mejora».

Lillo reconoce que «al principio no me cuadraba. Le veía muy fuerte para no haber hecho prácticamente nada a nivel de gimnasio y de preparación física a alto nivel. Empecé a comprobar que le costaba recuperar tras algunas pruebas. Hace un par de años se veía obligado a parar con ganas de vomitar. Necesitaba habituarse a dar la vuelta al cuerpo, sobre todo para el mano a mano, donde te encuentras a menudo en ese tipo de situaciones. Ha evolucionado y ha adquirido más poso durante estos dos años. Se nota. Ahora ya no le pasa».

La siguiente pregunta es si Rezusta, a sus 24 años, dispone aún de margen de progresión. «Por supuesto. Hasta los 28-30 años puedes adquirir fuerza. Más aún en el caso de alguien que lleva poco tiempo de desarrollo en esa faceta. Y por supuesto, puede progresar a nivel de resistencia».

Justo Lillo también dirige el apartado físico de Iker Irribarria. «Es rápido como Rezusta, pero de otro estilo. Siempre ha sido coordinado. Ha jugado a baloncesto, deporte que ayuda a tener movimientos acompasados ya que debes combinar las piernas con los brazos para botar el balón y tirar».

«Más potentes»

Subraya un cambio en la fisonomía del defensor de la txapela manomanista: «Le veo las piernas más musculadas. Se lo comento a él. Hasta hace año y medio su tren inferior estaba poco marcado. Ha cogido volumen sin perder rapidez, lo mismo que Rezusta. Eso los hace más potentes».

Una de las ecuaciones a resolver por Justo Lillo en la preparación de los manistas punteros consiste en que «las competiciones llegan una detrás de otra. Si eres de alto nivel, se te juntan sin apenas paréntesis. Intentas amoldarte a ese calendario. La semana pasada, por ejemplo, aprovechamos que ninguno de los dos tenía partido para incluir una sesión de mayor exigencia».

Confiesa que le vino de perlas la rápida clasificación de ambos para la liguilla de semifinales del último Campeonato de Parejas. «Con el billete en el bolsillo, seguimos trabajando con la vista puesta incluso en el Manomanista, no solo en la recta final del Parejas. Incluimos trabajo láctico con varias sesiones especiales y más exigentes a la vez. Los quince días previos a la liguilla bajamos la intensidad para intentar que llegaran frescos a los cuatro últimos choques». Fueron campeones juntos. Solo hay sitio para uno de los dos en la final del Manomanista.