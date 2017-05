Abel Barriola: «He terminado como soñaba»

«El frontón Atano III lleno, ha salido un buen partido, creo que los cuatro hemos jugado bien y ese final... Cuando nos hemos adelantado 20-21, confiaba en que el siguiente fuera el último tanto. Pero no. Nos hemos puesto 21-21 y el saque era de ellos. Quería irme con un triunfo y lo veía cerca. Nos ha costado. Con el 21 iguales, he llegado al txoko y he visto la oportunidad de acabar el tanto. Aunque no he tirado muy bien la dos paredes, ha valido. He terminado como soñaba».

Abel Barriola, obligado a salir de nuevo a la cancha como los toreros que triunfan para recibir la última ovación de su fiel afición, flotaba de felicidad en su comparecencia ante los medios de comunicación. «Seguro que al verme solo en casa, volveré a ponerme nervioso y lo pasaré mal, pero ahora estoy tranquilo. Y a la vez contento». Se había quitado un peso de encima.

Las lágrimas asomaron en sus ojos durante determinados instantes del homenaje. «Me he emocionado. Ves delante a la familia, a los amigos, el frontón lleno... Y eso que habitualmente soy una persona que sabe contener los sentimientos en público. Afloran cuando estoy en soledad, pero no tanto delante de la gente». Esta vez, en cambio, no pudo reprimir las lágrimas.

La ama, Serafina

Su ama, Serafina, siguió el festival dos filas debajo del palco, justo delante de donde se encontraba Karlos Arguiñano. Le acompañaron los dos hermanos, las cuñadas y los sobrinos de Abel. Aunque durante la carrera como pelotari de su hijo ha preferido quedarse en casa en lugar de acudir al frontón, no podía perderse este día. Hay que estar allí para sentir en su plenitud esas emociones y esas alegrías.

«Eta jokatzen segiko duzu zaletuen memorian» Media hora antes de empezar el festival de despedida de Abel Barriola, los aledaños del Atano III eran un hervidero de gente de todas las edades que accedió gradualmente al interior del recinto. El mayor de todos, Miguel Gallastegi a sus 99 años, acompañado de un hijo y de una nieta. También vimos bebés de meses en brazos de sus madres. Decenas de personas con camisetas rojas conmemorativas del homenaje. Juan Martínez de Irujo, quien por la noche participó de la cena popular de Leitza en honor al zaguero con el que se proclamó campeón del Parejas en 2014, asistió junto a su compañera Gemma, sus dos hijas y sus padres. Tampoco faltó Aitor Zubieta. Ambos siguen de baja en Aspe. Iker Irribarria y Beñat Rezusta encabezaron la amplia representación de la plantilla de la empresa eibartarra, completada con el director comercial Inaxio Errandonea, Jokin Etxaniz, Martin Alustiza y Jon Apezetxea. Por parte de Asegarce estuvieron Aimar Olaizola, Oinatz Bengoetxea, Iñaki Artola, Mikel Beroiz, Axier Arteaga, Ander Imaz, Jon Erasun, Ladis Galarza..., así como Karlos Arguiñano, el gerente Rafa Etxeberria y los técnicos Pablo Berasaluze y José Ángel Balanza ‘Gorostiza’. Entre los expelotaris figuraban Fernando Arretxe, ídolo de Barriola, Pampi Laduche y Aritz Laskurain, compañero y a su vez oponente del zaguero de Leitza durante varios años, así como Mikel Olazabal, Unai Onsalo y Eneko Galarza, el amezketarra contra el que debutó el homenajeado hace diecinueve años. También vimos a gente del remonte como Xanti Uterga e Iñaki Gaztelu. No podían faltar los cuatro botilleros que ha tenido Abel a lo largo de su carrera: Joxton Olaetxea, el primero, Josu Irigoien, Jexux Buldain y Mololo Irigoien. Barriola recibió presentes de Fernando Vidarte, que le entregó una escultura de José Ramón Anda que representa el cuero de la pelota, Martin Ibabe, concejal del Ayuntamiento de Donostia, e Itziar Egaña, representante de Caixa Bank. Hasta Pilotarien Batzarra, de la mano de su presidente Joxe Artetxe, guardaba un recuerdo con la intención de llevarlo al pelotari al interior del vestuario. Hubo dos momentos especiales. Su amigo de la cuadrilla y dantzari Joseba Sagastibeltza le bailó el aurresku de honor y Julio Soto, primo de Joseba Ezkurdia y en su día pelotari aficionado, le cantó un bertso con un final coreado y repetido por todo el frontón: «Eta jokatzen segiko duzu zaletuen memorian (seguirás jugando en la memoria de los pelotazales)». Sabe lo que dice.

El partido de despedida, ganado por 21-22 por Barriola junto a un eficaz Altuna III frente a Ezkurdia y Merino II,respondió a las expectativas del homenajeado. Además, Abel lo cerró con una dos paredes, jugada que en su día le ayudó a brillar en las competiciones individuales y a vencer en dos de ellas: el Cuatro y Medio de 2001 y el Manomanista de 2002. Pese a que ha llovido mucho desde entonces, el último zaguero capaz de ser finalista en una de estas dos competiciones, mantiene intacto su sello y su carisma, patente de nuevo el día de su adiós como pelotari.

Al aparecer Barriola por la puerta del vestuario por primera vez, todos los pelotazales presentes en el frontón se pusieron automáticamente en pie para dedicarle una cálida ovación. Los gritos de ánimo hacia Abel no cesaron durante todo el partido. Es más, fueron in crescendo a medida que el tanteador se apretó y vieron peligrar la victoria de su pelotari. Ezkurdia y Merino II eran posiblemente las dos únicas personas que no querían que venciera Abel. Pelearon hasta el final.

«Estaba muy nervioso al principio, antes de empezar a calentar», reconoció Barriola. La empresa programó la entrega de obsequios a la conclusión del primer partido del festival. «Cuando peor me he sentido ha sido al dirigirme al público a través del micrófono. Ni sé lo que he dicho en castellano. Creo que me he referido hasta a los políticos. Una vez que hemos empezado el estelar, me he sentido más tranquilo de lo esperado. El tanteador ayudaba porque hemos cogido ventaja».

Las apreturas llegaron en los compases finales, con nada menos que cinco abrazos en el marcador, a 16, 18, 19, 20 y 21. «Me he vuelto a poner más nervioso de lo que creía. ¿Si se me ha pasado por la cabeza ejecutar el saque con el 20-21? No, no. Lo que me viene a la cabeza son los últimos tantos, mis últimos pelotazos».

El zaguero de Leitza insistió en que «quería jugar un buen partido y dar buena imagen sobre la cancha. He dormido bien, pero todo ha sido nuevo para mí durante la semana. Me he sentido fuera de sitio con tanta entrevista. La gente me paraba por la calle para darme la mano y desearme suerte. Pero al mismo tiempo quería centrarme en el partido durante esos días previos».

Volvió a dirigir palabras de gratitud al público: «Me siento muy satisfecho por su comportamiento. He aprendido un montón de ellos. Me han dado una lección».

Abel Barriola parte hoy de viaje junto a su compañera, Nerea, con el fin de desconectar y reordenarse. Dice adiós a la pelota, pero hola a una nueva vida.