Abel Barriola, campeón tenaz

Abel Barriola acudió el jueves al Atano III para ensayar en la cancha donde pone punto final a una extensa carrera de diecinueve años como manista profesional. No quiere dejar ningún cabo suelto. Quienes le conocen bien aseguran que «sigue entrenándose como siempre y le veo más nervioso que cuando tenía catorce años. Quiere acabar bien y pone todo de su parte para ello».

Rebosa tenacidad en su ADN desde el primer día que anudó el gerriko en la cintura para jugar a pelota. Salva Vergara le fichó para Asegarce y dirigía sus entrenamientos. «Íbamos sobre todo al frontón de Altsasu, a menudo sin nadie más. Vi que tenía condiciones y le fichamos para evitar que se cargara de partidos. Si no recuerdo mal, le tuvimos nueve meses centrado exclusivamente en los entrenamientos antes de su debut. Le costaba recoger la pelota con la derecha. Era muy exigente consigo mismo y había días en los que me decía que no iba a volver más. Se marchaba a casa sin ducharse, enfadado. Le llamaba por teléfono y poníamos otra fecha».

Un chaval de nombre Abel apareció en el cuatro y medio de Elgeta con 15 o 16 años. Con anécdota. El organizador Juan Luis Ubera no lo ha olvidado. «Era corpulento, casi tan alto como ahora. El primer día se enfrentó a Gutiérrez, de Bergara. Ganó fácil. Pero quienes llevaban a Gutiérrez aseguraban que era juvenil en lugar de cadete. Abel vino con su hermano, quien nos dijo que había venido a jugar con los mayores. Creímos que nos habíamos equivocado. Unas horas después, el responsable del club de Lei-tza nos envió la fotocopia del DNI para comprobar su edad. Era cadete. Llegó a la final y perdió contra García, de Soraluze».

Aquel chaval que el jueves 18 de este mes cumplirá 39 años forma pareja hoy con Altuna III ante Ezkurdia y Merino II (ETB1, 17.00). Como en Elgeta hace más de veinte años, no dará una pelota por perdida.