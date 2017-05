Aimar Olaizola: «Me he quedado como el veterano de ambos cuadros»

La retirada de Abel Barriola le deja a Aimar Olaizola el honor de ser el más veterano en activo de ambos cuadros. «Se lo comenté a Abel y le tomé un poco el pelo. Me he quedado como el pelotari más veterano», afirma el goizuetarra, quien en noviembre cumplirá 38 años. «Me restan éste y otro año más de contrato con Asegarce, hasta 2018, y mi intención es intentar alargarlo. Me encuentro bien físicamente y me recupero mejor ahora tras los partidos que hace cinco años. Se lo he comentado al preparador físico y se ha quedado sorprendido. De momento no pienso retirarme, quiero seguir jugando a pelota otros cuatro años más, pero habrá que verlo sobre la marcha, que no haya lesiones y que yo siga con ganas».