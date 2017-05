«El premio es muy, muy gordo»

Axier Arteaga y Jon Ander Peña dejarán aparcada esta tarde su amistad en el Beotibar de Tolosa. Ambos buscan el mismo objetivo, clasificarse para la final del Manomanista de Promoción. La eliminatoria que enfrenta a los dos delanteros guipuzcoanos es el segundo partido de un festival que arranca a las 17.30 horas. ETB1 conecta en directo a las 18.00 horas.

«No tengo nervios, al contrario, estoy con muchas ganas de que llegue la semifinal. La semana se me ha hecho larga, estoy bien de manos y también de juego», afirma el lasartearra Arteaga, que estudia IVEF en Gasteiz. Está en segundo -Darío y Merino II cursan tercero-. También está «tranquilo» el tolosarra Peña, ansioso e ilusionado con que llegue la cita, aunque reconoce que «es complicado compaginar los estudios con la pelota, la cabeza te da mil vueltas, te cuesta centrarte, pero no es excusa». Estudia Ingeniería Mecánica en Ordizia, la misma carrera que el campeón Iker Irribarria.

Arteaga es un año mayor que Peña -20 por 19-, pero ambos se conocen desde críos, cuando militaban en el Aurrera Saiaz. Entrenaban juntos antes de debutar y siguen haciéndolo ahora. «Es mi primer mano a mano como profesional. En aficionados solo habré jugado un par de campeonatos y se me hace raro. Necesito coger confianza», apunta Peña, que ha eliminado a Ugalde y Elordi.

Respeto mutuo

En cambio, Arteaga cuenta con más experiencia en estas lides. El año pasado no pudo superar las semifinales al perder ante Gorka, pero este quiere sacarse la espina. «Tengo buenas sensaciones», proclama. El delantero lasartearra tiene la oportunidad de conseguir el doblete -hace unos meses se proclamó campeón de Parejas con Erasun frente a Peña y Salaverri en el mismo escenario de la semifinal de hoy-, aunque prefiere no pensar en ello. «Eso está muy lejos aún, sería increíble ganar las dos txapelas, pero primero tengo que ganar a Peña. No va a ser sencillo, le vi muy fuerte contra Elordi. Es un pelotari muy peligroso, no tiene miedo a jugársela de aire», asegura el verdugo de Darío e Irusta.

Peña recalca que «nos conocemos bien, pero veo un partido duro y complicado. Axier está con mucha confianza. Va a más desde que debutó y después del Parejas está en un gran momento de forma. La clave estará en restar y sacar bien. No dar opción al contrario».

En lo que ambos coinciden es en que «el premio es muy, muy gordo. Si quedas campeón, al año siguiente juegas en Primera, con todas las figuras. Eso son palabras mayores».