«Mi ama no ha sido de ir al frontón, pero el domingo estará en el Atano III»

Su rival más complicado en el Manomanista.

Puff. Muchos, la mayoría. Por decirte dos, Irujo y Olaizola II.

Un zaguero que le haya dado quebraderos de cabeza.

Son tantos... Entre los de antes, Beloki y de los de ahora, Rezusta.

Un ídolo.

Fernando Arretxe. Y Aitor Elkoro siempre ha sido una persona muy querida en nuestra casa.

Un delantero con el que se ha sentido a gusto.

Irujo. Después de tantos años juntos, tenemos una relación especial.

Ha coincidido con grandes pelotaris. Llegó a jugar con Retegi II.

Disputó cinco partidos de despedida. En tres de ellos fui su zaguero y en uno, rival. Fui su zaguero el día del adiós definitivo en Bermeo.

Titín III.

Un genio. El pelotari que mayor provecho ha obtenido de sus cualidades.

¿ProEugi o proBeloki?

No sentía predilección por ninguno de los dos. Me gustaba Fernando Arretxe.

Arrebató a Eugi la txapela del Cuatro y Medio; y a Beloki, la del Manomanista.

Así fue. Tengo que agradecerles el trato que me dispensaron ambos en el vestuario tras aquellas dos finales. Se portaron conmigo de forma intachable. No tuvieron una mala palabra hacia mí. Guardo buena relación con ellos.

Olaizola II.

Pasará a la historia. El más inteligente que he conocido.

Martínez de Irujo.

Otro que formará parte de la historia de este deporte. Espectáculo con mayúsculas.

Bengoetxea VI.

Competitivo cien por cien.

Mikel Goñi.

Clase. En todos los sentidos. Tenía todo para ser una estrella. Y aparte de eso, no he conocido a nadie con tanto carisma.

Pelotari del futuro.

No puedo decir un solo nombre. Toda esta generación que viene. Nos están brindando y nos van a brindar grandes tardes de pelota.

Un deporte.

El balonmano.

Una afición fuera de la pelota.

La caza, recoger hongos y pasar un rato junto a la chica, la familia o los amigos. Cenar el sábado con los amigos, conocer un domingo pueblos de Euskal Herria, no han estado a mi alcance por mi oficio.

¿Le gusta viajar?

No he viajado mucho, pero sí. Aprovecharé ahora. Mi sueño ha sido hacer el Transiberiano. De pequeño me deslumbraba la URSS. Un país tan hermético. Aquellos resultados de sus deportistas en los Juegos Olímpicos.

¿Acude su madre al frontón?

No. Eso sí, quiere ir el domingo al Atano III y estará. Mis padres siempre han estado a mi lado, han compartido conmigo alegrías y tristezas, he sentido su apoyo. Pero ni mi aita, ya fallecido, ni mi madre han sido de ir al frontón.

¿Sus hermanos?

Tampoco. Mi hermano mayor ha ido a más. Uno vive en Atarrabia y el otro, en Gartzain.

¿Y su compañera?

Poco.

¿Cuántas cenas le esperan?

Cinco. Se las debo a amigos.

¿Siempre ha llevado los mismos gerrikos?

Hasta hace diez años llevé dos. Después Ainhoa, una amiga, me regaló uno rojo y otro azul. Son los que me pongo ahora. Tienen grabado mi nombre. Nunca los he perdido. Te encariñas de ellos. Hace poco extravié uno y me llevé un pequeño disgusto. Por fortuna, apareció en otra bolsa.

¿Cuántos automóviles en estos diecinueve años?

Tres.

¿Y perros de caza?

Diez. Mantengo tres.