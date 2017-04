RESULTADOS

Balmaseda

Pala. Promoción. Baeza y Olazabal, 3; Sarria y Artetxe, 2 (10-3, 7-10, 5-10, 10-9 y 10-6). Open Bizkaia. Fusto e Ibargarai, 3; Mikel Sanz e Imanol, 0 (10-5, 10-7 y 10-3).

Irun-Uranzu

Kurpil Kirolak. Juvenil. Auzmendi e Insausti, 22; Txoperena y Zabaleta, 14. Sein y Azpiroz, 22; Etxabe y López, 9.

Mallabia

Cuatro y medio. Karregal, 16; Etxegarai, 18. Biharko Izarrak. Zubizarreta y Otadui, 22; Alberdi y Olaizola, 14. Aitor Etxebarria y Aizpuru, 22; Espinal y Oier Etxebarria, 21.

HOY PROFESIONALES

Labrit de Pamplona

A las 5.45. Arretxe II y Ladis Galarza contra Agirre y Beroiz. Manomanista. Primera. Cuartos. Olaizola II contra Bengoetxea VI.

Galarreta de Hernani

A las 4. Goikoetxea V y Garcés contra Etxarri y Zubiri. Sagardoaren txapelketa. Final. Urriza y Azpiroz (Larre-Gain) contra Otaegi y Ion (Petritegi). Ezkurra y Etxeberria III contra Uterga y Endika. Ezkurra II y Otano contra Segurola y Larrañaga.

Biarritz

A las 6.30. Pala. Promoción. Ibarguren e Irigoien contra Orcourigaray y Lagarde. Open Bizkaia. Landeta y Brefel contra Necol y Figeac.

HOY AFICIONADOS

Beotibar de Tolosa

A las 11. San Juan saria. Cuatro y medio. Cadete. Bobadilla contra Xabi Lasa. Juvenil. Baztarrika contra Iriarte. Promesas. Elola contra Exposito.

Ogueta de Vitoria

A las 4. GRAVNI. Finales. Mano. Juvenil. Individual. Navarra-Araba. Parejas. Gipuzkoa (Zubizarreta-Aranguren)-Navarra. Sub 22. Individual. La Rioja-Gipuzkoa (Zubiria). Sénior. Parejas. Navarra-Gipuzkoa (Arrieta-Arratibel).

Ogueta de Vitoria

A las 10 de la mañana. GRAVNI. Finales. Paleta cuero. Juvenil .Navarra-Bizkaia. Sub 22. Navarra-La Rioja. Pala corta. Juvenil. Bizkaia-Navarra. Sub 22. Navarra-Bizkaia.

Olabe de Vitoria

A las 10 de la mañana. GRAVNI. Finales. Pala. Sub 22. Bizkaia-Navarra. Sénior. Navarra-Bizkaia. Remonte. Sub 22. Gipuzkoa-Navarra. Sénior. Navarra-Gipuzkoa.

Mendizorrotza 3-4 de Vitoria

A las 5. GRAVNI. Finales. Paleta goma. Hombres. Juvenil. Bizkaia-Navarra. Sub 22. Bizkaia-Gipuzkoa. Sénior. Navarra-Araba. Frontenis. Féminas. Juvenil. Navarra-Bizkaia. Sub 22. Navarra-La Rioja. Sénior. La Rioja-Navarra.

Amorebieta

A las 5.30. Master Kaiola. Cuatro y medio. Okamika contra Lafitte. Oswaldo contra Muñozguren.

Legutio

A las 5.30. Juvenil. Osa e Ibarloza contra Errarte y Barturen. Sénior. Apezetxea y Gorrotxategi contra Mikel Rafael e Isasmendi.

Oiartzun

A las 2.30. Pala. Finales. Tercera. Arregi y Urreaga contra Manzisidor y Pagoaga. Segunda. Juanena y Matxain contra Berho y Goñi. Féminas. Galdos y Arrillaga contra Etxeberria y Lopetegi. Primera. Ramos y Zubimendi contra Antxordoki y Almandoz.

Idiazabal

A las 8 de la mañana. Paleta goma. Aizpuru y Gómez contra Aizpuru y Dagerre. Muñiz y Gametxo contra Saizar y Agirre. Urretabizkaia y Rodríguez contra Gallastegi y Raskon. Barbulo y Ormaetxea contra Agirrezabal y Mendizabal.

Maitena de Vitoria

A las 10.30 de la mañana. Trinquete. GRAVNI. Finales. Xare. Juvenil. Iparralde-Navarra. Sub 22. Iparralde-Navarra. Sénior. Iparralde-Gipuzkoa. A las 5. Paleta argentina. Hombres. Juvenil. Gipuzkoa-Iparralde. Sub 22. Gipuzkoa-Iparralde. Sénior. Iparralde-Gipuzkoa.

Astrónomos de Vitoria

A las 10.30 de la mañana. Trinquete. GRAVNI. Finales. Paleta argentina. Féminas. Juvenil. Iparralde-Gipuzkoa. Sub 22. Iparralde-Gipuzkoa. Sénior. Iparralde-Navarra. A las 5. Mano. Individual. Juvenil. Gipuzkoa-Bizkaia. Sub 22. Gipuzkoa-Iparralde. Parejas. Sub 22. Navarra-Iparralde.

MAÑANA PROFESIONALES

Bizkaia de Bilbao

A las 5. Víctor e Ibai Zabala contra Laso y Larunbe. Manomanista. Primera. Cuartos. Urrutikoetxea contra Ezkurdia.

MAÑANA AFICIONADOS

Ogueta de Vitoria

A las 10 de la mañana. GRAVNI. Finales. Mano. Sub 22. Parejas. Gipuzkoa (Peru Labaka-Aizpuru)-Bizkaia. Sénior. Individual. Gipuzkoa (Santxo)-Araba. Paleta goma féminas. Sénior. Araba-Gipuzkoa.

LUNES PROFESIONALES

Astelena de Eibar

A las 5. Elezkano II y Barriola contra Mendizabal III y Zabaleta. Manomanista. Primera. Cuartos. Irribarria contra Artola. Elordi y Merino I contra Ugalde y Tolosa.