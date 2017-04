Bengoetxea VI, semifinalista tras ganar 13-22 a Olaizola II

Oinatz Bengoetxea accede a semifinales del Manomanista de Primera por tercera edición consecutiva tras deshacerse 13-22 de Aimar Olaizola este sábado en un Labrit de Pamplona repleto de pelotazales. Los cuartos de final avanzan a sorpresa por eliminatoria. Al igual que la víspera en el Atano III, falló la cátedra.

Vimos a un Bengoetxea VI reconocible, en su mejor línea. Centrado desde el primer pelotazo, perseverante, habilidoso, rápido e intuitivo en sus movimientos, sin un punto de relajación, capaz incluso de firmar un derechazo al rebote en el último tanto, señal de que Beñat Rezusta no es el único que dispone de material con salida de frontis. Porque el de Leitza, sin ser un pegador de la talla del zurdo de Bergara, fue capaz de poner a botar la pelota en el siete y medio cuando su brazo derecho llevaba encima un buen tute.

El delantero de Leitza confirmó todo lo bueno que apunta desde el pasado otoño, reflejado en su título del Cuatro y Medio y su presencia en la última final del Campeonato de Parejas. A sus 32 años, rebosa confianza y fe en sus posibilidades.

No se puede escribir lo mismo de un Aimar Olaizola que anunciaba en los días previos al compromiso haberse sentido muy bien en los ensayos para el Manomanista. Sus palabras elevaban la confianza en las posibilidades de una figura que no acostumbra a lanzar las campanas al vuelo cuando no hay motivo.

A la cancha del Labrit saltó en esta ocasión un Olaizola II desconocido, irreconocible. «Me he sentido incómodo desde el principio», confesó. «No me colocaba bien. He estado mal a la hora de acabar lo tantos. He perdido un montón de pelota. No he cruzado bien con la derecha ya que cogía demasiada pared izquierda. Me encontraba bien y con chispa en los entrenamientos, pero hoy no he dado un solo pelotazo como es debido».

Aimar Olaizola sufrió una dolorosa derrota que le conducirá a la reflexión. Es el segundo palo consecutivo que recibe en el Manomanista, una competición que ha ganado cuatro veces y le ha dado gloria. El Labrit ha sido escenario de ambos. Irribarria le arrolló 14-22 el año pasado con una exhibición absoluta de pegada. Oinatz Bengoetxea no necesitó pegar tanto para doblegarle 13-22.

La lentitud de movimientos de Olaizola II quedó patente las veces que debió flexionar las rodillas para devolver pelotas que hasta ahora eran un caramelo para un pelotari con semejante defensa. También encontró dificultades para recoger la pelota en el ancho en dos o tres ocasiones. Tiene 36 años y el tiempo no pasa en balde, si bien dispone ahora de una temporada entera para calibrar su estado y tomar la decisión que considere oportuna.

Resulta increíble que Olaizola II necesitara sacar ocho ocasiones para sumar el primer tanto en esa circunstancia. Venía de lograr los seis anteriores al resto, sin que a renglón seguido le funcionaran ni el saque-remate ni el segundo pelotazo a bote.

Sin escuadra ni cartabón

Falló remates a tutiplén. Se dejó en su casa de Hondarribia el compás, la escuadra y el cartabón. Las líneas salieron torcidas de sus manos, tanto de su deliciosa zurda como de esa derecha que no castigó como el día de Aitor Mendizabal. Ni de lejos.

Mientras, Oinatz Bengoetxea se dedicó a desplegar las virtudes que le permitieron ganar la txapela manomanista en 2008 y figurar habitualmente entre los mejores de la disciplina. Cruzó los saques a la pared izquierda con exactitud, sobre todo de vuelta a la cancha tras el descanso solicitado después del 3-7 por Aimar Olaizola y su hermano Asier para reordenar ideas y cortar la incipiente tacada del rival. El de Lei-tza contestó con dos tantos de saque matemáticos, un zurdazo atrás para rebasar al contrario y otro saque envenenado sin respuesta: 3-11.

Ni siquiera le frenó un problema en el dedo anular de su mano derecha que requirió un descanso para llamar al doctor Íñigo Simón, médico de Asegarce. «Se le ha salido el dedo, pero en cuanto me he acercado me ha dicho que le había vuelto a entrar a su sitio», indicó el galeno. Bengoetxea VI es duro.

La renta de doce tantos del 5-17 puso a Bengoetxea VI a las puertas de un triunfo al que se aferró con fe y trabajo. Hasta con suerte en el milagroso resto del 12-20. Metió la zurda cuando la pelota iba a morir a la pared izquierda y la cruzó al ancho, donde Olaizola II llegó para fallar. La fortuna le devolvió la espalda en el tanto siguiente en formar de escapada de Aimar, para quien ya era tarde.

Defensa, constancia, intensidad y soluciones en ataque forman la identidad manomanista de un Oinatz complicado de batir. Es un dolor de cabeza para todos sus rivales. Aunque se llamen Aimar y se apelliden Olaizola.