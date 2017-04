Beñat Rezusta impresiona a los delanteros

El zurdazo al rebote con el que Beñat Rezusta cerró su victoria ante Víctor el viernes anterior en el Municipal de Bergara presagiaba algo bueno. Sin embargo, pocos podían pensar que fuera el avance de la exhibición de pegada firmada por el zaguero zurdo anoche en el Atano IIIde Donostia.

Rezusta figura por primera vez entre los cuatro mejores tras desarbolar 22-14 a Jokin Altuna, favorito claro para la cátedra y un muñeco en manos de su rival en los primeros compases, aprovechados por la supuesta víctima para escaparse 9-3 y 16-7. En la semifinal del 21 de mayo en el Astelena de Eibar se cruzará con el vencedor de la eliminatoria del lunes en la catedral entre Irribarria y Artola. Ese partido podría brindar la oportunidad de ver cara a cara a los vigentes campeones del Parejas. Pero no hay que adelantar acontecimientos. Menos después de lo de ayer.

Un pelotazale proponía hace unos días a través de un mensaje de twitter dividir el Manomanista en dos competiciones, una para delanteros, la buena, y otra para zagueros, de segundo orden supongo. Si vio en acción ayer a Rezusta seguro que ha cambiado de idea. El bergararra demostró su capacidad para esta disciplina y que no existen razones para desconfiar de quienes se desenvuelven en su posición.

Impresionó a los pelotazales y a los propios delanteros. Ya ha ganado a dos, Víctor y Altuna III. Amenaza a los siguientes y ahora mismo resulta complicado saber dónde puede estar el final de su trayectoria en este torneo. Impone algo más que respeto.

Soltó el brazo de tal manera que dio la impresión de que había una pelota excesiva en el cestaño. Era la de Jokin Altuna, la que el delantero de Amezketa puso en juego en el primer tanto. Su rival continuó con ella. El seleccionador de material Kepa Peñagarikano lo vio desde otro prisma: «El golpe que tiene Rezusta no es normal. Hacía tiempo que no veía a un pegador como él. A su lado, Jokin parecía un juvenil por momentos».

«Me ha pasado por encima»

El propio Altuna III reconoció que «me ha pasado por encima. He corrido todo el rato hacia atrás. Del siete y de más atrás no se pueden hacer milagros. Me rebasaba al darle de abajo, de costado y de todos los lados. Pienso que mi mal inicio ha condicionado el partido. Es una pena, pero no me queda otra que felicitarle», admitió la derrota.

Pese a ello, pese a la diferencia de golpe entre ambos protagonistas, pese a verse nueve tantos por detrás en el 16-7, Jokin Altuna tuvo un arranque de orgullo para limar esa diferencia y acercarse a tres tantos, 16-13. Dominó el siguiente para trazar una parada en el txoko que hizo sonar la chapa para su desesperación y para alivio de Rezusta. En cuanto recuperó el saque no hubo manera de parar a Beñat. Para lo único que valió la reacción fue para que el encuentro rebasara los tres cuartos de hora de duración y los 200 pelotazos.

Aunque sigue con margen de mejora al resto de saque –falló la única vez que lo intentó de aire– y a pesar de que no le salieron las dejadas, Rezusta causó una magnífica impresión. Le favoreció durante la primera media hora la falta de chispa de un Altuna incapaz de desplazar al contrario y de incomodarle. El ganador jugó a placer, lo que aprovechó para soltar un zambombazo tras otro, indistintamente hacia la pared izquierda y al centro. Siempre atrás, siempre hacia el siete, hacia donde no quiere estar nadie.