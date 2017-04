Irribarria: «La presión del campeón existe»

Iker Irribarria se debate entre la responsabilidad de confirmar la consecución de su primera txapela Manomanista con 19 años, la dificultad para adecuarse a una modalidad que esta vez no ha podido preparar con el tiempo que le habría gustado y la confianza que da a un pelotari ganar hace tres semanas el título de Parejas. El lunes inicia en Eibar su participación en la competición reina ante Iñaki Artola. Este cruce de cuartos de final ha levantado expectación entre los pelotazales y la taquillera de Aspe ha recibido ya 500 reservas. El Astelena registrará una buena entrada.

MATERIAL Astelena de Eibar Irribarria separó pelotas de 106.2 y 105.8 gramos, una de ellas más viva que el resto. «Las cuatro son buenas para jugar», manifestó. Artola, que ensaya hoy en el Astelena, no se puso los tacos para elegir. Cogió dos de 106.4 y 105.5. No puso ninguna objeción. «En este frontón hemos tenido material más vivo en otras ocasiones». Bizkaia de Bilbao Urrutikoetxea optó por pelotas manejables de 105.2 y 104 gramos, más ligeras. Ezkurdia prefirió unas toscas de 105.8 y 105.7.

Si bien posee hoy en día mayor experiencia que hace doce meses, Irribarria va descubriendo situaciones desconocidas para él dentro del mundo profesional. Nunca, por ejemplo, había dispuesto de tan poco tiempo para preparar una competición oficial, algo a lo que el calendario actual obliga a las figuras. Que se lo pregunten a Olaizola II y Martínez de Irujo, por ejemplo.

El de Arama lo explica así: «Después del Campeonato de Parejas quieres descansar y se te va una semana. Cuesta coger el aire al mano a mano, sobre todo al sotamano a la colocación. Los pulmones se calientan y hay que estar bien preparado físicamente. No estoy preocupado, pero resulta complicado encontrar buenas sensaciones en tan poco tiempo».

Dos entrenamientos

«Estas dos últimas semanas he hecho lo que he podido», prosigue el campeón. «He completado dos ensayos de frontón, uno con Martija y otro el martes con Darío -hoy efectuará otro en el propio Astelena junto a su director técnico Jokin Etxaniz-. ¿Si a lo largo del año había hecho algo especial para el Manomanista desde el punto de vista físico? No. Quieres ganar el siguiente partido y te centras en ello».

Iker Irribarria parte como campeón, lo cual representa otra nueva experiencia para él: «La presión del campeón existe. No solo mano a mano. Llevas la camiseta roja durante todo el año. ¿Si el título de Parejas me aporta mayor confianza? Sí. Pero también quita tiempo para prepararte. Firmaría llegar siempre así. Llego con los trabajos hechos».

Relativiza determinadas cuestiones: «No sé cómo me encuentro, cómo puedo responder en mi primer partido, pero en realidad el año pasado tampoco sabía mi estado real hasta que jugué la primera eliminatoria. Lo que cuenta es el contrario y Artola es un pelotari a tener en cuenta, de golpe con las dos manos. Maneja bien el sotamano y también es artista a la hora de acabar».

El vino, para Artola

Otro de los retos del campeón consiste en romper esa racha de que ningún pelotari ha logrado revalidar el título en las tres ediciones anteriores del Manomanista. El último fue Aimar Olaizola, vencedor en 2012 y 2013. «Eso significa que hay mucha competencia», apunta Iker Irribarria. «Es difícil quedar campeón. A ver si este año no sucede lo mismo».

Es la primera vez que Iker Irribarria e Iñaki Artola van a verse las caras en el Manomanista, pero no mano a mano en toda la cancha. En el Desafío del Vino de la feria de La Blanca de 2015, en el Ogueta de Vitoria, el de Alegia se impuso 22-10 al de Arama. «Fue hace tiempo, hace unos dos años», recuerda el vigente campeón. «Las cosas cambian».

El propio Artola es consciente de la indudable de su oponente del lunes. «Guardo un buen recuerdo de aquel partido. He conseguido ganarle uno de uno, pero creo que no será suficiente para que las apuestas salgan a mi favor». Lleva razón. Los corredores de apuestas presumen momios de 100 a 40 a favor de Irribarria.

Estos dos pelotaris también fueron rivales dentro del cuatro y medio en el Desafío de San Mateo de 2015, en Logroño. Artola lo resolvió a su favor por 22-14.