Jokin Altuna: «Los pegadores como Rezusta son los peores rivales para mí»

Jokin Altuna entrará en liza en el Manomanista de Primera mañana ante Beñat Rezusta en el Atano III, en un festival que dará comienzo a las diez de la noche. Ambos eligieron material ayer en un frontón que les gusta.

- ¿Qué significa el Manomanista para Jokin Altuna?

- Para empezar, un campeonato muy difícil. Exige ser completo. Es el que más nombre tiene, aunque hoy en día pesa mucho el Campeonato de Parejas por su duración. Quiero jugar bien en las tres modalidades. Este año he tenido tiempo para preparar el Manomanista. Anduve justo de la zurda y dejar de jugar dos partidos me sirvió para recuperarlas. Llego en buenas condiciones.

- ¿Cuántos entrenamientos de frontón acumula?

- Cinco, si no estoy equivocado. Dos con Ezkurdia, dos con el aficionado Jon Olaizola y uno con Ugalde. También he dispuesto de tiempo para intensificar mi preparación física. Estoy contento porque esa base me vale para el Manomanista y me vendrá bien para la temporada de verano.

- Debuta contra Rezusta.

- Un contrario muy incómodo. Los peores rivales para mí son los grandes pegadores y Beñat lo es. Dificulta el saque-remate porque sus pelotazos salen diferente del frontis. Tengo opciones de victoria, pero me obligará a jugar al cien por cien.

- ¿Ha estudiado al rival?

- Vi por la tele su partido ante Víctor y también algún resumen posterior. Empezó nervioso. Soltó más el brazo en la segunda parte.

- Juega contra un zaguero.

- Los delanteros podemos tener ventaja cuando nos lanzamos al remate, pero no estoy de acuerdo con quienes opinan que los zagueros no tienen nada que hacer en el Manomanista. El ejemplo de Barriola no es tan lejano. Existen motivos suficientes para que pelotaris con semejante pegada lo hagan mejor. Quienes poseen condiciones deben explotarlas. Rezusta ganó a Xala. No lo olvidemos.

- ¿Su condición de delantero le obliga a ganar a un zaguero?

- No. Lo que conduce al triunfo es jugar mejor que el oponente. Si yo pierdo 22-3 o 22-5, nunca pienso que se debe únicamente a que el rival ha jugado a la perfección. También influye que yo he hecho algo mal sobre la cancha. Si fuera zaguero en lugar de delantero, reflexionaría de la misma manera.

- Víctor varió el saque ante Rezusta. ¿Usted?

- Está bien variarlo para que el contrario no te espere siempre en el mismo sitio. Pero yo empezaré a sacar desde el ancho, como lo hago habitualmente. No iré al txoko desde el primer tanto. Si te restan desde el ancho, cambian las direcciones de la pelota y eso complica los ganchos. Son detalles a tener en cuenta.

- Intentará alejarle del frontis.

- Está claro cuál va a ser su estrategia. Pero Beñat tampoco se pone nervioso a la hora de acabar el tanto. El dos paredes lo tira rápido y preciso. También sabe usar la dejada.

- ¿Se marca algún objetivo para el presente Manomanista?

- Conservar la condición de cabeza de serie, sin descartar hacer algo más. Quiero ganar este primer partido sí o sí para empezar el próximo año desde la parte alta del cuadro. No me considero favorito para la txapela porque veo a tres o cuatro pelotaris por encima y con más opciones que yo en esta modalidad. Si elimino a Rezusta, prepararé con enorme ilusión la semifinal.

- ¿Ekaitz Saralegi volverá a ser su botillero?

- Ya hemos hablado. Mientras le dejen, seguiremos igual.