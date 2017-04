Beñat Rezusta: «Mano a mano condiciona más ser zaguero que ser zurdo»

Beñat Rezusta no siente ninguna responsabilidad añadida por ser el único zaguero entre los ocho pelotaris presentes en los cuartos de final del Manomanista. Jokin Altuna será una buena piedra de toque mañana en el Atano III.

MATERIAL Atano III de Donostia Rezusta tardó más de diez minutos en coger pelotas de 105.3 y 104.9 gramos, una más lenta que las demás. Altuna III actuó con mayor celeridad y cogió dos de 105.8 y 104.6, rápidas. Labrit de Pamplona Olaizola II optó por una lenta y otra de salida, de 105.9 y 105.3, más pesadas que las del oponente. Bengoetxea VI encontró material que le gusta, manejable y rápido, de 105.1 y 104.3.

- ¿Qué conclusiones extrae de su estreno del viernes ante Víctor?

- Hubo fallos. Anduve perdido al principio. No sabía dónde colocarme, sobre todo a la hora de restar los saques. Intenté no ir enseguida a por el aire o el remate. Preferí hacer lo que yo sé. Gocé bastantes pelotazos. En realidad, no sé hasta qué punto puedo exigirme con la preparación que he tenido. No puedo pretender aprender en semana y media lo que otros hacen durante todo el año.

- Su próximo oponente es Altuna III.

- Si le dejo, irá a por el saque-remate. La gente puede pensar que Jokin es más especialista del cuatro y medio, pero tiene toque con la derecha de adelante, buena defensa de aire con la zurda y cualidades para el mano a mano. Intentaré dominarle y evitar cometer locuras. Creo que lo haré mejor que el primer día.

- Jokin Altuna es más que su saque-remate.

- Físicamente se ha hecho y aguanta los partidos duros. Pone larga la pelota cuando entra de aire con la zurda. Es más listo que nadie y aprovecha sus oportunidades.

- ¿Se han enfrentado alguna vez mano a mano?

- Nunca. Ni siquiera hemos compartido ningún entrenamiento específico de frontón.

- Muchos pelotaris traen algo preparado para atacar a Rezusta.

- Normal. Intentan buscar el punto débil del rival. Si algunos ya sacan de la pared cuando juegan contra diestros, normal que lo hagan frente a un zurdo. Ya sé que me buscará de alguna manera la derecha.

- ¿Y usted? ¿Variará su juego?

- Trataré de desplegar mi estilo para tomar la iniciativa. Después, decidiré sobre la marcha. Igual me obliga a buscar el aire con mayor frecuencia.

- ¿Dónde restará?

- Contra Víctor me quedé a medio camino más de una vez porque saca muy rápido y no te da tiempo. Pienso que acerté al ponerme atrás. Los saques bombeados facilitan ir a por el aire... siempre que no te los crucen a la pared.

- Único zaguero que sigue en liza, ¿supone eso una responsabilidad añadida?

- Lo tenemos difícil. No es cuestión de este año. Nos cuesta hacer el tanto y nos cuesta avanzar. Pero tampoco miro a eso. En el Manomanista salgo a hacer mi papel.

- ¿Condiciona más ser zaguero o ser zurdo?

- Hay zurdos que han jugado bien mano a mano. Mira a Irribarria, el campeón. Xala y Gonzalez fueron grandes manomanistas. El zaguero ni saca ni remata durante todo el año. En el juego actual condiciona más ser zaguero.

- ¿Cuántos ensayos le harían falta para acoplarse a la disciplina?

- Disponer de poco tiempo es buena señal. Lo que sí haría es prepararme físicamente de otra manera, con ejercicios más específicos. Tener tiempo te permite valorar cómo te sientes y planificar los entrenamientos. Dos semanas antes del primer partido son pocas. Después del Parejas, además, te relajas sin querer. Tras jugar contra Víctor, anduve por mi cuenta el fin de semana y el martes ensayé fuerte con Ugalde.

- ¿Qué trabaja principalmente?

- Organizamos partidillos en los que me esmero con el saque y el resto de aire, lo que no hago en los choques de parejas. También trabajo el sotamano y la volea.