Artola: «Llego mejor que otros años»

Iñaki Artola vuelve a figurar entre los ocho mejores del Manomanista gracias a su victoria por 22-13 ante el debutante Unai Laso ayer en Zumaia, producto de una actuación convincente que estuvo a punto de cerrar con un resultado más holgado ya que vencía 20-5. Solo una reacción postrera permitió al navarro de 19 años -cumplirá 20 el 13 de mayo- llegar a dos cifras y arreglar el marcador.

22 ARTOLA

13 LASO 40 minutos y 18 segundos. 218. Artola, 6. Laso, 2. Artola, 0. Laso, 0. Artola, 6. Laso, 8. Artola, 3. Laso, 10. 0-1, 4-1, 4-2, 7-2, 7-4, 16-4, 16-5, 20-5, 20-13 y 22-13. 100 a 60 a favor de Artola. 40 a 100 por abajo. Mikel Artola dirigió a su hermano Iñaki y Unai Astiz, a su amigo Unai Laso. el elegante frontón Aitzuri de Zumaia rozó el lleno con 750 espectadores. Calor en el recinto.

Artola, de 22 años, ha comenzado con buen pie su tercera participación en la competición reina. «Venía a Zumaia con dos objetivos: jugar lo que sé y terminar sin ningún dolor. He cumplido los dos. No he sentido molestias ni en el codo operado ni en el hombro que me golpeé contra la pared izquierda. También me he puesto más taco para proteger las manos y creo que he acertado. He terminado bien».

El delantero de Alegia transmite un mensaje optimista: «Llego al Manomanista mejor que los dos años anteriores. Con diferencia. Tanto en 2015 como en 2016 terminé más justo el Campeonato de Parejas y lo acusé. Esta vez he podido hacer un trabajo físico serio y hoy lo he notado para bien sobre la cancha».

LAS FRASES



Iñaki Artola «Me hará falta todo y más para medirme a Irribarria, para mí el principal favorito para la txapela» Unai Laso «Artola le ha dado y he estado incómodo; he arreglado el marcador a base de arriesgar»

Sobre su rendimiento Artola subraya que «he jugado un partido serio, bastante bueno. Venía de completar una buena preparación física, pero en los entrenamientos me había costado coger altura en el frontis. Me he sentido fresco».

El sotamano de Laso

Constante y fuerte con la derecha, además de sólido de zurda, Iñaki Artola saltó a la cancha con la idea clara de desactivar el sotamano de derecha de Laso, el arma con el que más problemas creó a Albisu en la ronda anterior. «Después de unos primeros saques a los que no he dado la dirección pretendida, he acertado a cruzar la pelota a la pared izquierda. Unai tiene menos confianza en la zurda que en la derecha».

Lo reconoció el propio Laso tras su derrota. «No he entrado de sotamano todo lo que me habría gustado. Tampoco he gozado de zurda y he cometido muchos fallos». Diez en el peloteo más seis tantos de saque a cargo de un Artola que supo aprovechar la viveza y la altura del frontis para obligar a un contrincante que mostró su peligrosidad y su capacidad para esta disciplina. Tiene golpe, chispa y desparpajo, como en aquellos tres dos paredes casi consecutivos firmados en su reacción final. Carece todavía de la fortaleza física y del empaque de un buen conocedor de lo que se cuece dentro de la cancha en el mano a mano.

Iker Irribarria, el campeón, espera en la próxima estación de este viaje iniciado por Iñaki Artola para demostrar su verdadera valía en el Manomanista, algo que circunstancias físicas y de manos le habían impedido hasta ahora. Su rendimiento ante el campeón debe marcar el horizonte de este especialista, lo mismo a corto que a largo plazo.