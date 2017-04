«No he venido al Labrit a verle jugar a Aimar. Tenía esperanzas, quería darle más guerra, pero me ha pasado por encima. No he podido hacerle frente. Ha jugado mucho y yo no he estado acertado. Ha acabado todo y a mí la izquierda no me ha funcionado, no he gozado». Así de claro se mostró Aitor Mendizabal después de encajar una contundente derrota en el Labrit que le deja fuera del Manomanista en su primera incursión con los grandes de la modalidad. Fue bonito mientras duró, pero el antzuolarra puede irse a casa satisfecho. Ha cumplido con creces. Aprobó con matrícula de honor hace una semana en Lekeitio su primer examen frente a Zabaleta. Ayer, ante Aimar, había demasiada materia en el temario. Las oposiciones a notario están reservadas a unos pocos.

El menor de la saga de Goizueta hizo lo que se esperaba de él. Dominó el partido a su antojo y sacó adelante el partido del estreno, ese al que tanto miedo le tienen los pelotaris. «Tenía un poco de miedo, no me colocaba bien al principio, pero cuando me he asentado todo ha salido como esperaba. Todos los rivales son complicados si te confías, pero creo que he hecho un partido bastante completo. No he notado molestias en el hombro izquierdo y me voy contento», dijo en plena cancha. Contento precisamente no debe estar Oinatz Bengoetxea, su rival en la ronda de cuartos dentro de una semana en el mismo escenario. El leitzarra hubiese preferido a Aitor Mendizabal con los ojos cerrados.

Superioridad absoluta

Aitor Mendizabal quería dar la campanada, pero se dio de bruces con la cruda realidad. A día de hoy, Aimar, a pesar de sus 37 años, es infinitamente superior al zurdo guipuzcoano. Aún así, Mendizabal III no tiró la toalla. Luchó hasta el final a pesar de que poco tenía que hacer.

La balanza estaba desnivelada incluso antes de que se pusiese la pelota en juego. Cuatro veces campeón de la distancia, el goizuetarra hizo valer sus galones para conseguir un triunfo incontestable. Sus números así lo demuestran. Dieciséis tantos de jugada y tres saques. Ante ese nivel de efectividad no queda otra que felicitar al contrario.

Lo mejor que hizo el antzuolarra fue restar de aire, pero dejó bastante pelota a placer y Aimar no perdonó. Buscó los ángulos tras castigar una y otra vez atrás con su derecha. La respuesta de Mendizabal III resultaba insuficiente. El goizuetarra tenía el partido donde quería. No encontraba oposición. Así fueron cayendo los tantos a su casillero. Uno tras otro.

Tras quedar apeado el año pasado en cuartos ante Irribarria, Aimar Olaizola vuelve a ser un serio aspirante a la txapela. Aúna la experiencia necesaria para optar a su quinto título. Además, jugará todos sus partidos en el Labrit -en cuartos y en semifinales si consigue derrotar a Oinatz-. Es su hábitat natural. Donde más a gusto juega, donde hace más daño. Su tarjeta de presentación de ayer fue inmejorable.