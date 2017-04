RESULTADOS

Bergara

Manomanista. Promoción. Irusta, 3; Arteaga, 22. Primera. Víctor, 19; Rezusta, 22.

Labrit de Pamplona

Torneo Casco Viejo. Semif. Segunda. Goikoetxea V y Garcés, 29; Etxarri y Azpiroz, 35. Primera. Urriza y Etxebarria III, 35; Ezkurra II y Endika, 26.

Mallabia

Biharko Izarrak. Prado y Madariaga, 22; Pello Etxeberria y Ceceaga, 11. Peru Labaka y Urizar, 20; Anso y Sarasa, 22.

HOY PROFESIONALES

Labrit de Pamplona

A las 5.30. Manomanista. Promoción. Bakaikoa contra Urretabizkaia II. Primera. Olaizola II contra Mendizabal III. Promoción. Gorka contra Tainta.

Galarreta de Hernani

A las 4. Beñat y Otano contra Erburu y Garcés. Sagardoaren txapelketa. Semifinal. Ezkurra y Zubiri (Altzueta) contra Otaegi y Ion (Petritegi). Zeberio II y Larrañaga contra Segurola y Etxeberria III. Goikoetxea V y Labaka contra Etxarri y Azpiroz.

Bizkaia de Bilbao

A las 6. Open Bizkaia. Gaubeka y Gordón contra Fusto e Ibargarai. Zubiri e Ibai Pérez contra Mikel Sanz e Imanol.

HOY AFICIONADOS

Añorga-Donostia

A las 9.30. Jolas Etxea. Cadete. Berekoetxea y Gamboa contra Arakistain y Ostolaza. Garmendia y Lasa contra Erostarbe y Cámara. Urra y Garmendia contra Sese y Telletxea. Echeverria e Irisarri contra Albeniz e Iruretagoiena. Aburuza y Salaberria contra Fernández y Peso. A las 4.30. Juvenil. Carrega y Barturen contra Ormazabal y Ostolaza. Olaguenaga y Azkoitia contra Lazkano y Arizmendi. Etxabe y López contra Bobadilla y Gónzalez. Ruiz de Larramendi y Ruiz de Larramendi contra Arizmendi e Insausti.

Legutio

A las 5.30. Juvenil. Egiguren y Etxeberria contra Biain y Aizpitarte. Sénior. Zuasti y Resano contra Etxeberria y Etxeberria.

Iurreta

A las 11.30. GRAVNI. Semifinales. Mano. Juvenil. Individual. Gipuzkoa (Aranguren)-Araba. Parejas. Navarra-Bizkaia. A las 4.30. Mano. Sub 22. Individual. Bizkaia-Gipuzkoa (Zubiria). Parejas. Bizkaia-Navarra. Sénior. Individual. Araba-Navarra. Parejas. Araba-Gipuzkoa (Arrieta-Arratibel).

Armintza

A las 10. GRAVNI. Semifinales. Paleta cuero. Juvenil. Bizkaia-Gipuzkoa. Sub 22. Bizkaia-La Rioja. Sénior. Bizkaia-Navarra. Pala corta. Sénior. Bizkaia-Navarra.

Basauri

A las 10. GRAVNI. Semifinales. Paleta goma. Hombres. Juvenil. Navarra-Gipuzkoa. Sub 22. Navarra-Gipuzkoa. Sénior. Gipuzkoa-Araba.

Markina

A las 5. GRAVNI. Semifinales. Cesta. Juvenil. Iparralde-Navarra. Sub 22. Bizkaia-Iparralde. Sénior. Iparralde-Gipuzkoa.

Larrabetzu

A las 4.30. GRAVNI. Semifinales. Paleta goma femenina. Juvenil. Bizkaia-Navarra. Sub 22. Gipuzkoa-Araba. Sénior. Gipuzkoa-Navarra.

Abadiño-Tornosolo

A las 10. GRAVNI. Trinquete. Semifinales. Mano. Individual. Sub 22. Araba-Iparralde. Parejas. Juvenil. Bizkaia-Iparralde. Sub 22. Iparralde-Gipuzkoa. Paleta goma. Juvenil. Iparralde-Navarra. Sénior. Navarra-Gipuzkoa. A las 4. Paleta cuero. Sénior. Araba-Bizkaia. Paleta goma. Féminas. Juvenil. Navarra-Gipuzkoa. Sub 22. Gipuzkoa-Navarra. Sénior. Navarra-Gipuzkoa.