Rezusta se estrena en el Municipal contra Víctor

El Municipal de Bergara acoge esta noche (ETB1-22.00) el inicio de las eliminatorias de octavos del Manomanista de Primera con el duelo que enfrenta a Víctor Esteban y Beñat Rezusta. El zaguero bergararra debuta en la competición mientras que el delantero de Ezcaray derrotó en dieciseisavos a Untoria hace una semana en Soria.

Rezusta, que entra en la ronda de octavos por la ausencia de Martínez de Irujo, vuelve a las canchas dos semanas después de haberse proclamado campeón de Parejas con Irribarria. Ha hecho tres entrenamientos específicos para el mano a mano -dos con Ezkurdia y otro con Irusta-. «El primer día me costó, estaba un poco perdido después de haber jugado muchos meses a parejas, pero luego me he encontrado bien. La falta de entrenamientos no será una excusa». Juega por cuarta vez mano a mano en el Municipal, su frontón. Hasta el momento su balance es de dos victorias y una derrota. «Juego muy a gusto en Bergara, me veo bien y estoy ilusionado. Tengo mis armas para jugar mano a mano e iré a lo mío, no pienso volverme loco», afirma. Altuna III espera en cuartos al vencedor en el Atano III.