Artola, la sonrisa permanente

Iñaki Artola se estrena en el Manomanista el lunes en el frontón Aitzuri de Zumaia -ayer había colas para adquirir entradas- frente a Unai Laso, el verdugo de Jon Ander Albisu. El delantero de Alegia acudió a la elección de material sin presión alguna. Es la primera vez que va a jugar en el nuevo frontón zumaiarra, pero no le da excesiva importancia porque su rival está en las mismas. «Estuve entrenando el martes aquí con Bengoetxea VI. Se te hace un poco raro por lo largo que es y los cuadros son distintos. Normalmente tenemos cierto recelo a los frontones de herramienta, pero en este caso no hay ningún problema. He jugado en Markina, en Azpeitia. Aquellos son muchos altos y anchos que éste», asegura.

LA TRAYECTORIA DE ARTOLA 2016 Gana a Untoria en Donostia (22-8) Gana a Rezusta en Bergara (17-22) Pierde ante Bengoetxea VI en Donostia (22-8) 2015 Pierde con Jaunarena en Legazpi (22-7)





MATERIAL



Zumaia Artola. Optó por pelotas fuertes, de 105,2 y 105 gramos, las más bajas se quedaron en el cestaño. Laso. Escogió cueros más ligeros, de 104.5 y 104.1 gramos. Le gustó una de las de Artola. Vitoria Julen Retegi. De las dos pelotas que escogió, de 106.3 y 104 gramos, una es de cuero marrón. Ezkurdia. Prefirió material exigente, que cuesta mover, de 105.2 y 105.3 gramos.

Tras quedar eliminado del Parejas, el alegiarra ha tenido tiempo suficiente para preparar el mano a mano. «He hecho un par de entrenamientos serios antes, uno precisamente con Laso en Pamplona y otro con Urretabizkaia en Beasain. Me he visto bien».

Reconoce que últimamente no está teniendo suerte con las lesiones. «Cuando jugaba en aficionados decían que era muy duro, que parecía a una roca, pero tras pasar a profesionales no salgo de una y me meto en otra. Primero el codo derecho -estuvo cinco meses parado entre la operación y rehabilitación- y luego el hombro izquierdo - otros tres meses en el dique seco-. Me he cansado ya de poner excusas, pero las lesiones no están del todo olvidadas. A veces siento molestias».

A Artola le asaltan las lógicas dudas al tratarse de su estreno en la competición. «Dudas tenemos todos. A Laso le vi jugar con Albisu y si le han puesto en Primera sin tener que pasar antes por el de Promoción será por algo. En su día yo tampoco jugué el de Segunda. A algunos ha podido sorprenderles que eliminara a Albisu, pero los que le hemos visto jugar mano a mano en aficionados sabemos que juega mucho».

El alegiarra incide en que «Laso es un pelotari muy completo. Tiene todo lo que se necesita para jugar mano a mano hoy en día, sotamano, sabe terminar el tanto, es valiente. Y también le da a la pelota». Por eso, no quiere pensar más allá de la eliminatoria del lunes. El vencedor se verá las caras con Iker Irribarria, el vigente campeón. La cita, el 1 de mayo en el Astelena de Eibar. «Sería un partido muy bonito, pero primero tengo que ganar a Laso», apunta sonriente, como siempre.

Un rival muy peligroso

En cambio, a Laso es más complicado sacársela. Está muy centrado en el campeonato el de Biscarret y no quiere distracciones. Parco en palabras, califica al Aitzuri como un frontón «bueno» para jugar. «La pelota sale mucho del frontis, es muy agradecido si le das», señala.

Admite estar «tranquilo» los días previos a la disputa de su segunda eliminatoria del mano a mano. Apela a «la humildad» y certifica no tener «presión». Saldrá a la cancha «a hacer lo mío» y a «disfrutar». «Quiero ganar», apunta convencido. Las misma convicción que propició su victoria en el estreno del Labrit el pasado sábado. «Sabía que tenía posibilidades, confiaba mucho en mí mismo. Ahora mismo me conformo con lo jugar como el otro día en Pamplona. Comencé muy nervioso, pero luego me fui serenando. Después de pasar la primera eliminatoria ya estoy más tranquilo». Artola parte con la vitola de favorito para pasar a cuartos, pero no se fía un pelo de Laso. Hace bien...