De Tarbes al Municipal

Beñat Rezusta y Víctor Esteban son viejos amigos, además de quintos. Tienen muchas cosas en común. Debutaron como profesionales con dos días de diferencia. El delantero de Ezcaray lo hizo en su pueblo el 22 de junio de 2013 y el zaguero de Bergara el 24 en el Astelena de Eibar, por Sanjuanes. Pero unos meses antes, en noviembre de 2012, se proclamaron campeones del mundo sub 22 en Tarbes.

MATERIAL



Pamplona Olaizola II. escogió dos pelotas toscas, que andan más por el suelo, de 104.9 y 104.6 gramos. Mendizabal III. optó por cueros más vivos, más ligeros, de 104.8 y 103.8 gramos. Bergara Víctor. prefirió una pelota viva y otra mucho más baja, de 105.3 y 104.9 gramos. Rezusta. se decantó por material diferente, para jugar a bote, de 105.2 y 104.4 gramos. LA TRAYECTORIA DE REZUSTA 2016 Pierde con Artola en Bergara (17-22). 2015 Gana a Albisu en Zumarraga (16-22). Gana a Xala en Bergara (14-22). Pierde con Irujo en Eibar (22-8). 2014 Gana a Gorka en Tolosa (15-22). Gana a Rico IV en Bergara (12-22). Gana a Tainta en Pamplona (20-22). Gana la final de Segunda a Ibai Zabala en Tolosa (10-22). LA TRAYECTORIA DE VÍCTOR 2017 Gana a Untoria en Soria (8-22). 2016 Gana a Elezkano II en Logroño (22-19). Pierde con Altuna III en Tolosa (3-22). 2015 Gana a Gorka en Santo Domingo (12-22). Gana a Mendizabal III en Pamplona (17-22) Gana la final de Segunda a Irribarria en Tolosa (22-17). 2014 Gana a Iturriaga en Vitoria (22-14). Gana a Mendizabal III en Ezcaray (21-22). Pierde con Ibai Zabala en Pamplona (22-9).

El seleccionador de mano, el oiar-tzuarra Inocencio Azpiroz, depositó en ellos todas las esperanzas en los duelos individuales. Como también lo hizo con el lizartzarra Jaka, el hernaniarra Arrieta, el arrasatearra Bolinaga y el navarro Etxamendi por parejas. La jugada le salió redonda. Vuelta a casa con dos medallas de oro. Pleno absoluto.

Rezusta y Víctor recuerdan aquella experiencia que marcó sus carreras como pelotaris. Al año siguiente pasaron a formar parte de los cuadros de Aspe y Asegarce, respectivamente. «Teníamos 19 años, somos de la misma quinta, del 93», afirma el zaguero bergararra. Beñat cumple años en febrero y Víctor, en marzo. «Estuvimos concentrados en Tarbes, durante algo menos de dos semanas. Compartíamos habitación con otros dos palistas -el navarro Mitxel Fernández y el sestaoarra Borja Prieto-. Había cuatro camas», rememora el riojano, quien desvela que «solíamos hacer competiciones. El primero que lograba dormirse debía levantar el brazo. No se cumplía casi nunca». Rezusta también rememora que «el que antes se dormía era el primero que roncaba».

Dos partidos cada uno

Víctor y Rezusta disputaron dos partidos cada uno en aquel Mundial. «A mí me tocó primero un argentino -comenta el de Ezcaray-, tenía muy poco nivel y gané fácil». El turno le correspondió en la siguiente eliminatoria al zurdo bergararra. «Debuté contra un cubano, creo que se llamaba Barrientos. Fue muy sencillo, él no jugaba nada». Inocencio Azpiroz decidió que Víctor disputase la semifinal. «Jugué contra un francés, no me acuerdo del nombre, pero también gané y nos clasificamos para la final». Y el seleccionador le dio la alternativa a Rezusta para que luchase por el oro. «Mi rival era un mexicano». ¿Cabello?, le recordamos. «Puede ser», apunta Rezusta. Su clara victoria por dos sets -10-3 y 10-1- no dejó lugar a dudas.

Nada más concluir el Mundial, Víctor y Rezusta volaron a México para disputar una serie de partidos de exhibición con la Española. «Estuvimos allí otras dos semanas. Jugamos contra el Momo Medina, que llegó a ser profesional con Asegarce. Beñat le dejó en tres y yo en cinco. Estábamos ambos en un gran momento de juego», afirma Víctor.

Rezusta y Víctor volvieron a verse las caras mano a mano en aficionados, pero desde que dieron el salto al profesionalismo no habían vuelto a coincidir en la cancha hasta ayer en el Municipal de Bergara, donde mañana se jugarán el pase a cuartos. Al vencedor le espera Altuna III el viernes 28 en el Atano III de Donostia. Debutaron ambos en el Manomanista de Segunda en 2014, con suerte dispar. El bergararra se proclamó campeón en su estreno tras dejar en la cuneta a Gorka, Rico IV, Tainta e Ibai Zabala. El de Ezcaray superó dos rondas, ante Iturriaga y Mendizabal III, pero cayó en semifinales ante el zaguero berriztarra.

Víctor recogió el testigo dejado por Rezusta al año siguiente, en 2015. La txapela de Segunda fue a parar a sus manos tras deshacerse primero de Gorka, luego de Mendizabal III y, por último, en la final de Irribarria. Por su parte, Rezusta había dado el salto a Primera y en su primera comparecencia con los grandes dio un par de sustos. El primero a Albisu y el segundo, morrocotudo, a Xala. Tuvo que ser Martínez de Irujo en cuartos quien le devolviese a la tierra en el Astelena.

El año pasado, el recorrido del bergararra se limitó a un partido. El alegiarra Artola le mandó para casa en octavos. En cambio, Víctor superó la primera ronda a costa de Elezkano II, pero luego tuvo que rendirse ante la evidencia ante Altuna III en octavos. El delantero de Ezcaray afronta el partido de mañana con la satisfacción de haber salvado el primer obstáculo -derrotó el viernes pasado en Soria a Untoria-, pero es la primera vez que juega mano a mano en el Municipal. «Espero salir tranquilo», dice. Por su parte, Rezusta inicia la aventura en octavos al ocupar la plaza dejada vacante por Irujo. Es el único zaguero que queda en competición.