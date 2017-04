Rezusta, una isla entre delanteros

Beñat Rezusta comienza la noche del viernes en casa, en el Municipal de Bergara, su andadura en el Manomanista de 2017. Se enfrenta a Víctor Esteban en la eliminatoria de octavos. Es el único zaguero que, de momento, se mantiene en pie en la competición reina de la pelota a mano. El resto de los que tomaron la salida -Untoria, Albisu, Zabaleta y Jaunarena- han quedado eliminados a las primeras de cambio. Es una isla entre delanteros. Y en Promoción ha sucedido prácticamente lo mismo. Solo siguen vivos Irusta y Urretabizkaia II, aunque este último apenas si tiene bagaje en la zaga como para ser tenido en cuenta.

DV ha pulsado la opinión de cuatro de los últimos zagueros campeones del Manomanista para dar su versión de un mal que parece endémico. Patxi Ruiz fue, en 2003, el último zaguero en calarse la txapela. Catorce años de sequía. El estellés, de 37 años, se retiró hace un lustro por culpa de una hernia. Trabaja en una armería de Villabona y reconoce que «en mis tiempos también se jugaba al saque-remate, no había peloteo en el mano a mano y los zagueros ganábamos algún partido. Ahora no pasa eso, los zagueros no saben plantarles cara a los delanteros. No están acostumbrados a jugar adelante. Los de nuestra generación -Beloki, Barriola- eran más completos. El zaguero tiene que pensar en pocas cosas en la cancha: restar, quitar y acabar el tanto. No se explica cómo con la potencia que tienen Albisu o Zabaleta en el peloteo no le saquen partido. Veo muy complicado que en los próximos años salga un zaguero campeón. Los delanteros tienen mucho nivel y le dan mucha velocidad a la pelota».

Falta de entrenamiento

Abel Barriola se subió a lo más alto del podio del mano a mano un año antes, en 2002. A sus 38 años y en vísperas de colgar el gerriko el próximo 7 de mayo en el Atano III de Donostia, el leitzarra incide en que «lo que les hace falta a los zagueros es más entrenamiento mano a mano. Zabaleta comentó tras su derrota ante Mendizabal que solo había podido hacer tres o cuatro entrenamientos y que al menos necesitaba una decena. Eso no es nada, hay que entrenar más. Tres semanas son insuficientes. Empezábamos a preparar el mano a mano a principios de febrero, aunque estuviésemos inmerso en el Parejas. Estabas acostumbrado a sufrir cuando llegaba el momento y preparado para acabar el tanto. El Manomanista siempre ha sido complicado para los zagueros, pero todo depende de la meta que se ponga cada uno. Hay zagueros que pueden estar cerca de la txapela, pero deben ponerse como objetivo el campeonato individual. Zabaleta, Albisu y Rezusta son grandes manomanistas, pero a la hora de la verdad no rinden por falta de entrenamiento».

Rubén Beloki, de 46 años, ejerce ahora de intendente y técnico de Asegarce tras 18 temporadas como profesional. El de Burlada se retiró hace seis años y su opinión tiene peso. Cuatro txapelas mano a mano le avalan. «Nosotros comenzábamos a jugar mano a mano desde críos. Participabas en el torneo Federaciones, en el GRAVN, hasta incluso en Elgeta. Eso nunca se olvida. Elkoro se defendía en el cuatro y medio. Ahora da la sensación de que son inferiores a los delanteros y no tiene por qué ser así. Albisu jugó muchísimo en el Labrit, me encantó. En cambio, Zabaleta no me gustó nada en Lekeitio. Tengo la esperanza de que puedan conseguir algo importante en los próximos años. No creo que exista un declive, aunque la forma de jugar que se estila hoy en día no les favorece. Lo peor es que muy pocos de los zagueros que debutan han jugado antes mano a mano. Rezusta tiene cosas muy buenas. Cuando quedó campeón de Segunda pudo con todos los delanteros».

Ladis Galarza, doble campeón en 1991 y 1992, es el más crítico de todos. A sus 56 años -se retiró con 38-, el exzaguero de Baraibar considera que «no es casualidad lo que está pasando. Los zagueros de ahora no juegan nada mano a mano, exceptuando a Barriola, que fue el único que supo interpretar el juego. Salir a jugar con dos entrenamientos y luego decir que no tengo condiciones es algo tremendo. Hay mucho conformismo. Hacen el ridículo y no pasa nada. En nuestra época hubiese sido la h... A los zagueros siempre les ha costado acabar el tanto, pero hay que apretarle más al delantero. Por qué no pueden aprender a jugar mano a mano. Pero para eso hay que hacerlo todo el año. El material no tiene nada que ver. El mano a mano es una disciplina preciosa. No hay secretos. Consiste en restar bien, dominar el peloteo y lo demás viene solo. Me gusta Rezusta, se mueve bien y tiene las cosas claras».