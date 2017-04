Julen Retegi (Delantero de Aspe): «He notado un latigazo y la cabeza tira para atrás»

Julen Retegi estaba satisfecho al haber cumplido el objetivo. «Estoy contento con la victoria. Antes del partido tenía muchos nervios acumulados, no sabía cómo iba a estar después de tanto tiempo sin vestirme de blanco. He entrado bien al partido, pero en la mitad ya me he notado desencanchado. Notaba un peso terrible en las piernas y no me encontraba bien». El delantero de Eratsun confesó que «hacia el tanto 14 me ha dado un latigazo en el hombro izquierdo. Me molestaba al darle a la pelota con el brazo extendido y, en esos momentos, quieras que no, la cabeza te tira para atrás. No he jugado un partido completo, no sabía cómo estaba. Me he sentido bien hasta el ecuador. Seguro que mañana tengo el músculo cargado cuando me levante, pero espero recuperarme entre semana».