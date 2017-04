Jon Jaunarena (Zaguero de Aspe): «Con tantos regalos es difícil conseguir nada»

Jon Jaunarena reconoció que la culpa de la derrota la tuvo él mismo al conceder tantos regalos al contrario. «He perdido muchas pelotas con la derecha. Unas se me han ido arriba y otras bajo chapa. Con tantos regalos es difícil conseguir nada y menos ganar un partido». El leitzarra fue muy claro, no se escondió. «Julen apenas ha cometido errores, es un pelotari que pierde poca pelota. Me he visto fresco, me sentía bien de golpe, con buenas sensaciones. Estaba jugando a gusto, pero daba dos buenos pelotazos y al tercero lo mandaba abajo o a la contracancha. Tenía que haber sido más constante. Con tanto regalo es imposible ganar un partido del manomanista y menos ante un rival del nivel de Julen Retegi. Me ha ganado porque no ha fallado tantas pelotas como yo».