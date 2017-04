Aitor Mendizabal: «Estar aquí ya es un premio para mí»

Aitor Mendizabal está tranquilo en los días previos a su debut en el Manomanista de Primera. El delantero de Antzuola, de 28 años, se ganó el derecho al quedar campeón de Segunda en 2016. Nadie le ha regalado nada en su carrera. Todo lo que ha conseguido ha sido a base de esfuerzo y sacrificio. Se estrena el domingo ante José Javier Zabaleta en Lekeitio, donde ayer estuvo eligiendo material. «Estoy con mucha ilusión y con ganas de hacer las cosas bien. Estar aquí ya es un premio para mí, es el campeonato de mayor prestigio, el que todo pelotari quiere jugar», asegura.

MATERIAL Lekeitio Mendizabal III: escogió pelotas más rápidas y vivas, que pesaron 105.4 y 104 gramos. Zabaleta: se decantó por dos cueros de 106 y 105 gramos, más sosos y lentos. Eibar Julen Retegi: se quedó con material de medio bote, más parado, de 105.2 y 104.8 gramos. Jaunarena: prefirió pelotas con un poco más de bote, que dieron en la báscula 104.9 y 106.3 gramos. 2016 Victoria en cuartos contra Agirre (22-0) en Pamplona (1) Lesión de Agirre.







SUS ESTADISTICAS EN EL MANOMANISTA (2ª)



Victoria en semifinales contra Tainta (22-11) en Bergara Victoria en la final contra Gorka (14-22) en Pamplona 2015 Victoria en octavos contra Urruzola (22-3) en Zumarraga Victoria en cuartos contra Rico IV (4-22) en Zeanuri Derrota en semifinales contra Víctor (17-22) en Pamplona 2014 Derrota en cuartos contra Víctor (21-22) en Ezcaray 2013 Victoria en cuartos contra Ibai Zabala (10-22) en Eibar Derrota en semifinales contra Elezkano II (12-22) en Arrigorriaga 2012 Derrota en cuartos contra Untoria (22-16) en Tolosa

Metódico en su preparación, comenzó los entrenamientos hace un mes en Zumarraga. Erostarbe fue su primer sparring. Después, ha repetido en dos ocasiones con Ugalde en Idiazabal y su último ensayo ha sido con Darío en Bergara. «Me he visto bien -señala-, voy mejorando poco a poco. Estoy bien de manos, aunque se resienten con los entrenamientos porque en el mano a mano casi todo se juega de aire». No ha dado especial importancia al resto de saque. «Ahora nadie resta de atrás. Si lo haces te quedas sin opción de entrar luego al remate», postula.

El bombo del sorteo deparó que su primer partido sea en Lekeitio, un frontón que conoce. «He jugado allí casi todos los años, por Sanantolines. Es grande, de herramienta. Para mi juego me hubiese venido mejor uno más pequeño como el Astelena, sobre todo para restar los saques. Es lo que ha tocado, el frontón no es excusa».

Y ese mismo bombo le asignó a José Javier Zabaleta como primer rival. El zaguero de Etxarren eludió disputar una previa por renuncia de Elezkano II. «He entrenado con él alguna vez a parejas, pero nunca mano a mano. Es, junto a Rezusta y Albisu, uno de los mejores zagueros del campo profesional. Su golpe no lo tiene nadie. A pesar de que no ha sido un gran manomanista, tiene cualidades para jugar mano a mano. Pega dos o tres cuadros más que el resto», reconoce el antzuolarra.

Hubiese preferido otro rival para su estreno. «Hoy en día, mano a mano puede romperme con su golpe. Aún así, hay que jugar. Puedo dar la sorpresa si le llevo a mi terreno». El zaguero de Etxarren, de 27 años, ha causado baja en las dos últimas ediciones por lesión. Debutó en Primera en 2013 y cayó ante Jon Jaunarena (22-12) en el Astelena de Eibar. Su balance es de dos victorias y dos derrotas, la última en 2014 por lesión ante Mikel Urrutikoetxea. Acabó justo de manos el Parejas, pero ya las ha recuperado.

Señas de identidad

Pero Mendizabal III no es de ese tipo de pelotaris que se arruga fácilmente. Nunca pierde sus señas de identidad en la cancha. Es un peleas. «En estos momentos, todo es nuevo para mí. Saldré a la cancha a por todas, a darlo todo. No tengo nada que perder, pero no me conformo con dar una buena imagen. Aquí lo importante es ganar. Si juego un buen partido puedo conseguirlo»,

No quiere pensar más allá del domingo en Lekeitio. «Prefiero ser realista. Si le gano a Zabaleta me tocaría en octavos contra Aimar Olaizola. Eso son ya palabras mayores. Prefiero ir paso a paso». Mendizabal III tiene la oportunidad de codearse con los grandes mano a mano, algo que no lo ha hecho hasta ahora, y no quiere desaprovecharla. Ojo con él.