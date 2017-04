Una nueva reválida para Albisu

Jon Ander Albisu afronta su séptima participación en el Manomanista de Primera con el objetivo de dejar atrás las sensaciones agridulces de sus últimas comparecencias y dar ese paso adelante para poder medirse a los grandes especialistas en igualdad de condiciones. «Estoy con ganas e ilusión. No he tenido todo el tiempo que hubiese querido para preparar el mano a mano. He estado una semana con catarro y acabé justo de manos el Parejas. Aún así he hecho tres entrenamientos específicos con Víctor, Artola y Erasun», declara. Hoy volverá a realizar el último ensayo en el Beotibar de Tolosa con Peña II. Este sábado le espera en el Labrit Unai Laso, un debutante.

SUS ESTADISTICAS EN EL MANOMANISTA 2016 Derrota en la previa contra Arretxe II (22-20) en Oiartzun 2015 Derrota en dieciseisavos ante Rezusta (16-22) en Zumarraga 2014 Victoria en dieciseisavos ante Merino II (12-22) en Pamplona Derrota en octavos ante Beroiz (22-12) en Pamplona 2013 Derrota en dieciseisavos ante Beroiz (22-9) en Tolosa 2012 Derrota en dieciseisavos ante Olaetxea (22-21) en Tolosa 2011 Derrota en dieciseisavos ante Merino II (22-21) en Ezcaray



MATERIAL



Pamplona Albisu: separó dos cueros de 105,4 y 106,1 gramos. «Una es más tranquila y la otra con más toque». Laso: optó por pelotas mucho más ligeras y vivas, que dieron en la báscula 104,4 y 104,2 gramos. Soria Untoria: prefirió quedarse con pelotas rápidas y vivas, de 105,3 y 105, 6 gramos. Víctor: coincidió con su oponente en las características del material. Su lote pesó 105,7 y 106 gramos.

El zaguero ataundarra es consciente de que, por unas circunstancias u otras, no ha dado todo lo que se esperaba de él en la competición reina de la pelota profesional. «El balance es negativo, los números así lo atestiguan. Hoy en día, los zagueros lo tenemos muy complicado en el mano a mano. Le das más a la pelota que los delanteros, pero nos cuesta terminar el tanto mucho más. A mí, personalmente, me falta confianza para rematar. Si hago lo que sé hacer, puedo tener opciones de pasar a la siguiente ronda».

Albisu ha incidido en su preparación con «el saque y las dejadas». Reconoce haberse encontrado «muy a gusto» en las sesiones de trabajo que ha realizado hasta el momento. «Quiero dar una buena imagen por lo menos. Quitando algún que otro partido, no he dado mi nivel en el mano a mano. Quiero empezar bien, con confianza. Si fallas, siempre puedes darle la vuelta al marcador, pero si pierdes el saque estás condenado. Espero darle guerra a Laso».

El ataundarra no tiene ninguna referencia del delantero de Biscarret, de 19 años, que aún no ha cumplido un año como profesional. Debutó el 18 de junio de 2016 y ayer se entrenó en el Labrit con Artola. «No he entrenado nunca con él. Debe jugar bien mano a mano, por eso le han metido en Primera. Maneja muy bien el sotamano y tiene facilidad para acabar el tanto. Es un pelotari rocoso, de mucho nervio, que le da mucha velocidad a la pelota. En aficionados ha jugado muchos partidos mano a mano. No tiene nada que perder. Yo, tampoco», comenta Albisu, quien tiene claro la forma de jugarle. «Deberé tenerle lo más alejado del frontis posible para que no pueda acabar los tantos. Es fácil decirlo, pero no es sencillo ponerlo en práctica».

Partido a partido

Albisu no quiere pensar más allá que en la primera eliminatoria. «Mi idea es ir partido a partido. Sería bonito jugar en Zumaia contra Artola en octavos. Somos amigos, pero en la cancha todos queremos ganar. No quiero pensar en eso de momento. Si hago mi juego, puedo tener opciones de ganarle a Laso, pero los zagueros tenemos bien claro que nuestra competición es el Parejas».

A la hora de hacer balance del campeonato recién concluido, el ataundarra considera que ha hecho «un buen campeonato a pesar de que en dos o tres partidos no he dado la talla. Hubo bastantes cambios. Empecé primero con Artola, luego se lesionó, entró Víctor y acabé jugando otra vez con Artola. Fue una pena no clasificarnos para semifinales».

Adelanta que su botillero será Mikel Olaetxea y con respecto a la novedad introducida por las empresas en esta edición del Manomanista en lo que se refiere al material considera que «no me parece una mala opción» sobre todo «para evitar polémicas». «La pelota está evolucionando y los cambios deben ser siempre para mejorar», concluye.