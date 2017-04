Julen Retegi da el visto bueno y reaparece el lunes en Eibar

Julen Retegi realizó ayer una prueba en solitario en el frontón de Eratsun durante 45 minutos y tras la misma, al tener buenas sensaciones, confirmó a su empresa que está en condiciones de disputar el lunes en el Astelena de Eibar la eliminatoria de dieciseisavos del Manomanista que le enfrenta a Jon Jaunarena. El hijo del mítico Julián, que acaba de renovar con Aspe hasta diciembre de 2018, está de baja desde el pasado 6 de marzo, cuando se dio un fuerte golpe contra la pared izquierda del Beotibar de Tolosa al devolver una pelota en un partido de empresa. Jugaba con Irusta ante Mendizabal III y Tolosa. El partido tuvo que suspenderse con 17-13 a favor del delantero de Eratsun y el zaguero de Munitibar.

Los resultados de la resonancia magnética a los que se sometió desvelaron una luxación en el hombro izquierdo. Los médicos estimaron entre cuatro y seis semanas el periodo de baja, pero ya está recuperado.

No ha podido preparar el Manomanista como a él le hubiera gustado hacerlo. «Llego con el tiempo justo al Manomanista, he apurado hasta el final. Desde que me lesioné, solo he estado parado la primera semana. Cuando empecé a mejorar hice físico y conforme avanzaban las semanas, frontón», afirma Julen Retegi, consciente de las dificultades que entraña medirse a Jaunarena. «Es un rival incómodo, tiene mucho poder y es un manomanista nato». Hoy, a las 15.30 horas, están citados ambos en el Astelena de Eibar para separar el material. La otra elección de la jornada tendrá lugar a las 11.30 en Lekeitio con Mendizabal III y Zabaleta como protagonistas.