«Es injusto empañar su triunfo hablando del material»

Oinatz Bengoetxea y Mikel Larunbe admitieron con deportividad la victoria de sus rivales. No les quedó otro remedio. «Irribarria y Rezusta son justos vencedores, han sido los mejores durante todo el campeonato y hay que felicitarles», señaló el delantero de Leitza, quien tanto en la cancha como en la rueda de prensa posterior trató de animar a su compañero. Larunbe estaba hundido. «He hecho las cosas mal, no he estado a la altura de la final. Incómodo todo el rato, no he conseguido darle la vuelta a la situación. No le he ayudado nada a Oinatz en todo el partido».

Bengoetxea VI, apenado por la derrota, prefería buscar el lado positivo. «Hemos llegado a la final y es para estar contentos. Sabíamos que iba a estar muy complicado ganar porque ellos iban a darle mucho a la pelota, a meter mucha carga atrás. Y eso es lo que han hecho. Han cargado el juego sobre Larunbe. Jugar la primera final siempre es complicado y Mikel ha estado fuera del partido. Hemos luchado a tope, pero ellos han jugado muy serio todo el partido».

El zaguero de Galdakao incidió en que «no es poco haber tenido la opción de jugar la final. He aprendido mucho, pero me da pena sobre todo por Oinatz, que ha hecho un gran campeonato y se merecía mucho más. No he podido agarrarme al partido, pero seguiré trabajando en el futuro. Ha sido una gran experiencia haber jugado cuatro meses junto a Oinatz».

Bengoetxea VI comentó acto seguido que «estamos muy contentos del campeonato que hemos hecho. Hemos disfrutado muchísimo, pero nos ha faltado ponerle la guinda». A Larunbe no había quien le hiciese cambiar de opinión. «He tenido una mala tarde, la tensión me ha afectado. No le soltaba a la pelota, ni me colocaba bien. No he sabido gestionar bien esa situación. Si tengo otra oportunidad, lo haré mejor».

El material, en el olvido

Preguntado por el material, del que tanto se había quejado el día de la elección, Bengoetxea VI pasó de puntillas. «Ahora eso no es lo más importante, no es justo empañar su triunfo hablando del material después del partido». Pero lo que sí hizo el leitzarra fue subrayar que «estamos orgullosos, lo hemos intentado, pero Irribarria y Rezusta han sido constantes. Se han limitado a gastar al zaguero contrario con el poder que tienen y han abierto muchos huecos».

El resumen de la final para Larunbe fue un cúmulo de elogios a Bengoetxea. «Oinatz les ha enredado todo lo que ha podido, ha llevado el partido a su terreno por momentos, pero yo les daba los tantos al contrario. En anteriores partidos he podido darle la vuelta a la situación cuando las cosas iban mal, pero en esta ocasión no he podido. No he jugado nada bien y mis fallos han propiciado que se marcharan en el marcador».