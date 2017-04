Rezusta: «Un año después aquí estoy con la txapela»

Rezusta, nombrado mejor pelotari del partido, se mostró muy satisfecho del triunfo en la final después de haber perdido la de 2016 por la lesión en pleno partido de su entonces compañero Juan Martínez de Irujo. "No sabía si iba a tener más opciones, pero un año después aquí estoy con la txapela, así que a disfrutar", señaló el zaguero de Bergara.

"Me ha costado entrar al partido de piernas. Ahí Iker me ha ayudado mucho y en la segunda parte ya me he soltado y he jugado mucho mejor. Después del 13-12 hemos conseguido cortar su racha y con nuestra pelota hacíamos más daño hemos estado más cómodos", dijo.