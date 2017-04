Un año entero sin Martínez de Irujo

Mañana, coincidiendo con la final del Campeonato de Parejas que enfrenta en el Bizkaia de Bilbao a Irribarria-Rezusta y Bengoetxea VI-Larunbe, se cumple un año sin Martínez de Irujo. El delantero de Ibero se lesionó precisamente durante la disputa de la final que disputaba con Rezusta ante Olaizola II y Urrutikoetxea, el 9 de abril de 2016. Irujo se lanzó a la contracancha a devolver un gancho del goizuetarra cuando en el marcador figuraba un 11-10 a favor del binomio de Asegarce.

La pelota impactó con violencia en el dedo corazón de su mano derecha y el de Ibero no pudo ponerla en el frontis. Se retiró a vestuarios con evidentes gestos de dolor. «Se me ha salido el dedo, no sé si me lo he aplastado yo mismo. Cuando le he dado a la pelota he visto las estrellas», dijo en su día. A pesar de ello, regresó a la cancha y disputó cinco tantos más hasta que su mano dijo basta (16-10). El dolor era insoportable. «He intentado seguir, pero cuando le daba a la pelota me temblaba la mano, en esas condiciones no podía seguir jugando. Son cosas que pasan, pero me fastidia por Beñat, que hasta ese momento había hecho una exhibición», comentó. La final concluyó con victoria de Olaizola II y Urrutikoetxea. Era la tercera txapela de Parejas del goizuetarra y la primera para el de Zaratamo, que se reconvirtió a zaguero en ese campeonato siendo delantero. Ese fue, de momento, su último partido como profesional.

CRONOLOGÍA 9 de abril de 2016: se fractura el dedo corazón de su mano derecha durante la disputa de la final del Campeonato de Parejas en el frontón Bizkaia de Bilbao. 26 de abril de 2016: renuncia al Manomanista al no desaparecer las molestias en el dedo. 6 de junio de 2016: de nuevo se ve obligado a renunciar al Cuatro y medio navarro. La fractura no acaba de soldarse. 23 de junio de 2016: tampoco está en condiciones de disputar el torneo de San Fermín, por lo que causa baja, lo mismo que para el resto de ferias veraniegas. 13 de julio de 2016: anuncia en rueda de prensa en Pamplona que está de «baja temporal» al detectársele una cardiopatía en un control médico rutinario. 28 de septiembre de 2016: también causa baja en el Campeonato del Cuatro y medio a pesar de ser cabeza de serie. 9 de octubre de 2016: vuelve al frontón en Lekunberri para ejercer de botillero de Ezkurdia en el Cuatro y medio.

Martínez de Irujo se sometió a diversas pruebas médicas para determinar el alcance exacto de la lesión y los resultados de la resonancia determinaron que padecía una triple fractura -una conminuta en la falange distal, otra oblicua no desplazada de la base de la falange distal y otra oblicua articular en la base de la falange intermedia-. Los médicos no consideraron necesario que pasase por el quirófano. «Tengo la punta del dedo reventada», aseguró el pelotari. La recuperación de la fractura fue más lenta de lo esperado -llegó a desplazarse a Valencia para probar las protecciones que utilizaban en las manos los pelotaris valencianos- y se vio obligado a renunciar al Manomanista.

Adiós al verano

Sigue de cerca la actividad pelotazale y se le ha visto a menudo por los frontones como aficionado



Puede hacer vida normal, pero mantiene una línea bastante discreta, sin hacer declaraciones

La fractura no acababa de soldarse y tampoco pudo participar en el Cuatro y Medio Navarro ni en la feria de San Fermín. Su concurso para el resto de ferias veraniegas también albergaba serias dudas.

Pero el pelotari sorprendió a toda familia pelotazale cuando el 13 de julio de 2016 anunció en una rueda de prensa en el hotel Tres Reyes de Pamplona que está «de baja temporal» al detectársele una cardiopatía en un control médico rutinario realizado entre mayo y junio. La noticia fue un bombazo. Irujo quiso acallar de esta forma los rumores que circulaban en los mentideros pelotazales sobre su prolongada ausencia de las canchas.

Desde esa fecha está a la espera de poder dar a conocer cómo evoluciona su problema cardiaco y si podrá volver a jugar a pelota o no. Se ha sometido a diversas pruebas y ha acudido a especialistas para recabar distintas opiniones antes de tomar una decisión definitiva. Puede hacer vida normal, pero los médicos le han prohibido entrenarse y competir a alto nivel. Sigue haciendo deporte, mantenimiento activo -sale a trotar y bicicleta estática- a un ritmo pausado. Desde entonces no ha vuelto a tocar pelota.

Martínez de Irujo sigue la actividad pelotazale de cerca. Se le ha visto por los frontones como aficionado e incluso llegó a ejercer de botillero de Ezkurdia durante el Campeonato del Cuatro y Medio. Ha seguido una línea muy discreta, sin hacer declaraciones.

Mutismo absoluto

Desde Aspe, su empresa, se aferran a la «confidencialidad» a la hora de tratar este asunto, pero con el paso del tiempo ya se van haciendo a la idea de que el campeón de Ibero no volverá a jugar a pelota de forma profesional. Fuentes de la promotora eibarresa señalan que el mutismo continúa porque «no hay novedades» con respecto al estado de salud del pelotari. Añaden que se trata de una baja «muy importante», que afortunadamente para sus intereses ha sido compensada con la irrupción de jóvenes valores como Irribarria, Altuna III, Rezusta, Ezkurdia o Elezkano II y confían en que antes del verano haya una solución definitiva.

La ausencia de Irujo de las programaciones, a la que también se une la de Aitor Zubieta, otro lesionado de larga duración cuyo regreso a la actividad tampoco tiene fecha, ha provocado en los rectores de Aspe la activación de la maquinaria para mantener ligados a la empresa durante varios años a los pelotaris del futuro. La nueva columna vertebral la integran Irribarria, Altuna III y Rezusta, que tienen contrato hasta 2020. Elezkano II se incorporó en julio a la disciplina eibarresa tras concluir su contrato con Asegarce y firmó por tres años, también hasta 2020. Otro de sus puntales, Ezkurdia, está atado hasta 2019 y hace unos días Julen Retegi acaba de prorrogar su contrato hasta diciembre de 2018. Se ha reforzado con Errandonea, Ugalde y Martinez, pero el 7 de mayo Abel Barriola dice adiós.