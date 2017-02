Irribarria y Rezusta le amargan la reaparición a Artola en el Astelena

Irribarria y Rezusta cosecharon ayer en el Astelena su undécimo punto con más apuros de los previstos ante Artola y Albisu, quienes tras esta nueva derrota -la tercera consecutiva- se ven abocados a jugárselo todo a una carta el sábado en el Labrit de Pamplona contra Olaizola II y Untoria si quieren entrar en la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas. Un cara o cruz en toda regla.

Están empatados a seis puntos, el mismo número que Ezkurdia-Merino II, Elezkano II-Zabaleta y Bengoetxea VI-Larunbe, pero estos dos últimos binomios tienen entre hoy y mañana en Tolosa la posibilidad de aumentar su casillero a siete a expensas de lo que suceda en la última jornada, donde serán rivales en el Beotibar. La clasificación está que arde. Más emoción, imposible.

22 IRRIBARRIA

19 REZUSTAARTOLA-ALBISU Tiempo de juego: 54 minutos y 14 segundos. 20:28 de juego real. Pelotazos a buena: 404. Tantos de saque: Irribarria, 0. Artola, 2. Faltas de saque: Irribarria, 0. Artola, 0. Tantos en juego: Irribarria, 8. Rezusta, 4. Artola, 8. Albisu, 3. Tantos perdidos: Irribarria, 6. Rezusta, 0. Artola, 4. Albisu, 6. Marcador: 0-2, 1-2, 1-3, 6-3, 6-5, 11-5, 11-8, 14-8, 14-9, 15-9, 15-10, 18-10, 18-11, 19-11, 19-17, 20-17, 20-18, 21-18, 21-19 y 22-19. Momios de salida: 100 a 70 a favor de Irribarria-Rezusta. Doble a sencillo por abajo Botilleros: Jon Apezetxea con Irribarria-Rezusta y Pablo Berasaluze con Artola-Albisu. Incidencias: menos de media entrada en el Astelena de Eibar. 490 personas, entre ellas la manista mexicana Daniela Vargas. La jornada (13ª) Sábado, Pamplona Olaizola II-Untoria/Ezkurdia-Merino II 22-16 Ayer, Eibar Irribarria-Rezusta/Artola-Albisu 22-19 Hoy, Tolosa (16.30, sin televisión) Urrutikoetxea-Ander Imaz/Elezkano II-Zabaleta Mañana, Tolosa (16.30, sin televisión) Bengoetxea VI-Larunbe/Altuna III-Barriola Parejas J G P TF TC PT 1. Irribarria-Rezusta 13 11 2 279 215 11 2. Elezkano II-Zabaleta 12 6 6 234 194 6 3. Ezkurdia-Merino II 13 6 7 255 234 6 4. Bengoetxea-Larunbe 12 6 6 216 229 6 5.Olaizola II-Untoria 13 6 7 245 241 6 6. Artola-Albisu 13 6 7 220 241 6 7. Urrutikoetxea-Imaz 12 5 7 218 252 5 8. Altuna III-Barriola 12 4 8 177 238 4 Última jornada (14ª) Viernes 3, Bergara (ETB1-22.00) Irribarria-Rezusta/Urrutikoetxea-Ander Imaz Sábado 4, Pamplona (ETB1-18.00) Olaizola II-Untoria/Artola-Albisu Domingo 5, Logroño (ETB1-17.00) Ezkurdia-Merino II/Altuna III-Barriola Lunes 6, Tolosa (16.30, sin televisión) Bengoetxea VI-Larunbe/Elezkano II-Zabaleta

Iñaki Artola volvía a vestirse de blanco después de dos meses en el dique seco por culpa de una lesión en el hombro izquierdo. El delantero de Alegia había dado el visto bueno a su empresa para reaparecer en el Astelena tras versen en condiciones en los entrenamientos. Pero una cosa es un ensayo amistoso y otra bien diferente jugar un partido. Y más si es de competición. Si a todos esos condicionantes le añadimos que enfrente estaban los líderes del campeonato, pues háganse a la idea.

«De juego no estoy muy bien, me notó un poco desencanchado, algo normal después de estar tanto tiempo sin jugar. Me he visto mejor entrenando. No he sentido dolor en el hombro, pero me costaba soltarle a la pelota. Los nervios me han podido». De esta forma se sinceraba Artola en los vestuarios del histórico recinto eibarrés, donde en compañía de Albisu había dejado pasar la oportunidad de conseguir el séptimo punto que les hubiese allanado el camino a semifinales.

Sin lamentaciones

No es tiempo para lamentarse porque es en la cancha donde tanto él como Albisu tenían que haber podido con sus rivales. Y no lo hicieron. Cuando Irribarria y Rezusta pisaron un poco el acelerador se marcharon en el luminoso. Sin discusión, sin oposición. Cuando los zurdos comenzaron a darle a la pelota, la balanza se decantó del lado del más fuerte (11-5, 15-10 y 19-11). Y eso sin hacer tampoco un gran partido. Les bastó con un planteamiento serio, sin fisuras, para cumplir con su objetivo. Al final pasaron ciertos apuros para conseguir la victoria, pero en la cancha no había color.

Artola se decidió a arriesgar un poco más. No quedaba otro remedio. O eso o entregar la cuchara. Irribarria cometió un par de errores que elevaron la moral de los pelotaris de Asegarce. Artola logró sus dos saques de forma consecutiva -en el primero falló el de Arama al entrar de aire-, Albisu se permitió el lujo de firmar un voleón a dos paredes y otra cortada por la pared del alegiarra llevaron la emoción a las gradas (19-17). Los corredores de apuestas despertaron de su letargo y el frontón se transformó en una caldera. Artola seguía buscándole la derecha a Rezusta con el saque, pero el bergararra, que finalizó el partido con el casillero de errores a cero, no cayó en la trampa.

Beñat Rezusta Zaguero de Aspe Me he encontrado muy a gusto, lo importante es mantener la tensión y seguir jugando serios"

Iñaki Artola Delantero de Asegarce No he sentido dolor en el hombro, pero los nervios me han podido. Me he visto mejor entrenando"

Tampoco Irribarria, quien al tanto siguiente se fió de su buena vista para dejar pasar una pelota de Artola que acabó por milímetros en las tablas de la contracancha. El ojo de halcón puesto en práctica. Pero el campeón manomanista volvió a quitarle el polvo a la lona inferior de gancho (20-18). Nada estaba decidido. Y tuvo que ser Rezusta, el mejor del cuarteto con diferencia, quien pusiese orden con una cortada genial en el txoko tras una alcanzada imposible de Albisu (21-18).

Artola se encargó de ponerle más emoción aún al tramo final haciendo que la pelota corriese por la pared (21-19), pero a Albisu se le quedó corta la pelota tras una dejada a la punta de Artola y devolución de Irribarria. El ataundarra no pudo ponerla en el frontis. Fue el décimo de los fallos que cometieron entre ambos.