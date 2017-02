Barriola, del Beotibar al Beotibar

El miércoles se cumplieron diecinueve años del debut de Abel Barriola, inmerso en sus últimos meses como manista profesional. «Sí, debuté el 22 de febrero de 1998 en el Beotibar de Tolosa, en plenos carnavales. Fue un domingo», recuerda el zaguero de Leitza, quien regresará el martes a ese frontón tras una jornada ausente del Campeonato de Parejas debido a un problema en la mano derecha. «Está bien. He completado dos entrenamientos esta semana y ha respondido». Ambas sesiones tuvieron lugar en el Beotibar, la primera el martes y la segunda ayer tras una elección de material sin contratiempos ni quejas de ninguna de las cuatro parejas involucradas.

MATERIAL DE TOLOSA Partido del lunes Elezkano II y Zabaleta cogieron pelotas de más salida (106.7, 106.5 y 106.1 gramos) que Urruti e Imaz (106.9, 106.8 y 105.1). Partido del martes Tampoco pusieron pegas Altuna III-Barriola (106.9, 106.8 y 105.1) ni Bengoetxea-Larunbe, sus rivales )104.9, 104.6 y 104.4).

Barriola relata que «firmé por Alti -en aquella época había dos empresas, Asegarce y Alti, tuteladas ambas por la estructura de la primera- en mayo de 1997, pero me pasé nueve meses sin jugar por culpa de la derecha. No pude debutar hasta febrero. Mi primer partido como profesional fue un mano a mano en toda la cancha contra Eneko Galarza. Llevaba dos o tres meses de preparación para el Manomanista de Segunda y la empresa decidió programarme ese choque».

Guarda un recuerdo imborrable de aquel día: «En Leitza había muchas ganas y Tolosa está muy cerca. Fue como jugar en casa. Somos dos cuadrillas que salimos juntas y vinieron a verme. Uno de mis amigos dijo que era un día especial y que iba a fumarse un puro en el Beotibar. La legislación de entonces permitía fumar en los frontones. Lo encendió... y solo vio medio partido porque se mareó».

Tenía 19 años y el martes regresará al Beotibar con 38. «Soy consciente de que será mi último o mi penúltimo encuentro en un frontón en el que me ha tocado jugar numerosas veces». Apurará junto a su delantero Jokin Altuna sus remotas opciones de conseguir la cuarta plaza y acceder a semifinales, que pasan por ganar los dos partidos que les restan y esperar que les acompañen el resto de los resultados. Superar a Bengoetxea VI y Larunbe es condición indispensable para mantener viva la llama.

La chapa del desempate

«En el Beotibar me ha tocado vivir momentos de alegría y de tristeza. No me olvido del desempate de semifinales del Campeonato de Parejas de 2003. Jugaba con Imanol Agirre frente a Olaizola II y Armendariz, sustituto del lesionado Pascual, y estaba en juego el billete la final. Había un ambientazo en el frontón. Tras un duelo largo y durísimo, estábamos 21-21 y mi último pelotazo tocó la chapa de arriba. Adiós final».

Otro de los sinsabores fue «la derrota por 22-4 contra Patxi Eugi en el Manomanista de 2004. Un batacazo».

El adiós, en el Labrit

También ha vivido momentos dulces como «el triunfo contra Nagore en la tercera jornada de la liguilla de semifinales del Cuatro y Medio de 2004, que me sirvió para entrar en la final. Tengo varias buenas victorias en el Beotibar en mis participaciones en el Manomanista de Primera».

«Tengo mucha ilusión y muchas ganas de disputar el partido del martes», añade, «Vamos a apurar nuestras opciones de clasificarnos». Promete ser una despedida adelantada de la definitiva, que tendrá lugar más adelante en el Labrit de Pamplona.