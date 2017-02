Dos paredes de volea con picante

La dos paredes de volea desde el cuadro tres con la que Mikel Urrutikoetxea resolvió el 21 iguales ayer en el Beotibar de Tolosa impide un quíntuple empate para la segunda plaza del Campeonato de Parejas y añade incertidumbre a las dos jornadas que le restan a la primera fase. Derrotados 21-22, Olaizola II y Urrutikoetxea se quedan a un punto de la cuarta plaza -última con premio- y se ven superados por el propio delantero de Zaratamo y Ander Imaz, quienes les superan en el average particular ya que también les vencieron en la primera vuelta gracias a otra remontada.

Unos y otros están obligados a ganar los dos partidos que les faltan si quieren terminar entre los cuatro primeros y acceder así a la liguilla de semifinales. Olaizola II y Untoria ven complicarse por completo su situación en la tabla. Deben cruzarse con Ezkurdia-Merino II y Víctor o Artola-Albisu, rivales directísimos.

Urrutikoetxea y Ander Imaz jugarán primero contra Elezkano II-Zabaleta y en la última jornada frente a Irribarria-Rezusta. Tarea complicadísima. Pero no les asusta. Más difícil lo tenían hace quince días y dos triunfos por 22-21 les han devuelto la esperanza. Rebosan moral.

LAS FRASES



Mikel Urrutikoetxea Delantero de Asegarce «Ander Imaz ha jugado bien y ha sabido sufrir. ¿Opciones? Ni he mirado la clasificación» Aimar Olaizola Delantero de Asegarce «Si ganamos nuestros dos partidos habrá opciones de pasar, pero veo difícil lograr dos victorias»

Olaizola II y Untoria desaprovecharon ayer dos claras ventajas: 11-4 y 18-13. La explicación corresponde al propio Aimar: «Hemos empezado bien. Me he encontrado a gusto sobre la cancha. Les hemos metido en el partido con nuestros fallos en momentos clave. Untoria ha perdido tres pelotas casi seguidas y yo he cometido dos errores hacia el final. Ellos han jugado bien. Los dos».

Untoria, en picado

Urrutikoetxea, en la línea de todo el campeonato, lució frescura, ganas e implicación desde el principio. Si bien su derecha anda justa, se atrevió a entrar a menudo de sotamano y ayudar al compañero. Ander Imaz empezó más justo, lo cual aprovechó Olaizola II para rematar y abrir hueco. Sin embargo, pese a pegar más que el oiartzuarra en la zaga, Untoria no inspiraba ninguna seguridad. Mucha escapada y pocos derechazos gozados de verdad. Falló su primera pelota en el 11-5 y comenzó su caída hasta totalizar seis tantos perdidos desde ese instante hasta el final. Lo que le viene sucediendo durante todo el torneo.

Mientras caía el zaguero de Nájera, emergió Ander Imaz, más seguro que su rival de posición. Eso ayudó a Urrutikoetxea a medirse por fin a Olaizola II en igualdad de condiciones primero y en ventaja después. El de Zaratamo fabricó oportunidades de remate y, ya con pelota cerca del frontis, definió con acierto.

Inoportunos fallos de los colorados contribuyeron a equilibrar el marcador. Una cortada a la chapa de Aimar dio a los azules su primera ventaja (19-20), ampliada con un derechazo al colchón de arriba a cargo de Untoria (19-21). Un pelotazo que se le marchó fuera a Imaz y una cortada desde el ancho de Olaizola II devolvieron la incertidumbre (21-21).

Con tiritona en los bolsillos de la cátedra, Urrutikoetxea cerró un partido duro y una actuación individual enorme con la dos paredes de volea inalcanzable para Aimar. Esa jugada pone más picante aún al campeonato.