Merino II sube de dos en dos

El zumarragarra Josean Aldama, fiel pelotazale del Astelena, tomaba el aire en la calle Isasi antes del tercer partido del festival. «David Merino lleva varias jornadas subiendo escalones de uno en uno. Hoy ha saltado dos de golpe». El zaguero de Villar de Torre jugó como hace tiempo que no se le veía para arrollar 8-22 a Bengoetxea VI y Larunbe, triunfantes en sus tres compromisos anteriores.

Este resultado, unido al del viernes en Irun, comprime la clasificación del Campeonato de Parejas. Está que arde. A falta de dos jornadas para la conclusión de la primera fase, hay cuatro con seis puntos. Pueden ser cinco si Olaizola II y Untoria se imponen a Urrutikoetxea y Ander Imaz esta tarde en Tolosa.

Sin prisa pero sin pausa, David Merino ha corregido su inicio dubitativo de torneo. Su rendimiento ha mejorado con el paso de las semanas con la ayuda de un Joseba Ezkurdia siempre presente en el juego, dispuesto a echar una mano a su compañero y capaz de castigar al zaguero rival a base de imprimir un ritmo alto. Así han formado una pareja rocosa y difícil de batir. Sus números confirman esa impresión: han sumado dieciocho tantos o más en once de sus doce encuentros.

LAS FRASES



David Merino

Zaguero de Aspe

«Todavía no hemos conseguido nada, pero hemos asegurado llegar con vida al último partido»

Mikel Larunbe Zaguero de Asegarce

«Desde el principio no me he hecho al frontón y eso te obliga a pensar mucho, más de la cuenta»