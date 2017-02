«Irun es una final para nosotros»

Danel Elezkano y José Javier Zabaleta son conscientes de la relevancia del punto en juego en el partido que les medirá a Víctor Esteban y Jon Ander Albisu mañana a las 20.30 en el Uranzu de Irun. «Hay que empezar a puntuar ya», indica el delantero de Zaratamo. «Es como una final para nosotros», subraya el zaguero de Etxarren.

Los cuatro pelotaris participaron la tarde de ayer en una elección de material donde tocaba hilar fino para evitar sorpresas a la hora de la verdad. Zabaleta entiende que una de las tres pelotas separadas por Víctor y Albisu (106.3, 105.2 y 105.1 gramos) es «más motela. Las otras dos me han parecido bonitas. También me han gustado las nuestras (106.8, 106.3 y 106.1)». Albisu, por su parte, califica el material de sus oponentes como «algo más vivo. Las que hemos escogido Víctor y yo dan más tiempo para colocarse».

José Javier Zabaleta es consciente de la importancia del punto para el objetivo de acceder a la liguilla de semifinales: «Si perdemos, nos quedaremos a dos puntos de diferencia de Víctor y Albisu. Si ganamos, les adelantaremos gracias al average». Las cuentas están claras. Lo complicado es vencer.

El zaguero de Etxarren apunta que «todo el mundo está viendo que no estoy a mi nivel. He tenido algún problema. También noto cierta falta de confianza. Ahora me encuentro mejor, un poco más recuperado. Espero recobrar esa confianza. A ver si mejoro mi rendimiento en los tres partidos que nos faltan».

«Cada uno de esos tres compromisos es una final», añade Elezkano II. «Solo vale ganar. Nuestras oportunidades de alcanzar la liguilla de semifinales pasan por obtener esas victorias».

Elezkano II se estrena en el frontón Uranzu. «Creo recordar que en una ocasión estaba anunciado el 1 de julio y suspendí», recuerda vagamente. Zabaleta, en cambio, posee experiencia sobre esta cancha, «en la que he jugado dos partidos del Campeonato de Parejas». Albisu posee les supera desde ese punto de vista ya que «juego todos los años en el festival que programa Asegarce en las fiestas de San Martzial».

Compás de espera con Artola

Iñaki Artola, delantero titular de Albisu, continúa en la lista de bajas de Asegarce. Rubén Beloki, técnico de la empresa, manifiesta que «ensayó el martes en el Beotibar de Tolosa junto a Aimar Olaizola dentro del cuatro y medio. Me aseguran que se encontró bien. Es posible que esta semana efectúe su primer ensayo de parejas. Veremos». Hasta el momento el de Alegia se muestra precavido respecto a su reaparición.