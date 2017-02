Jokin Altuna: «Ver llenos los frontones me anima a seguir trabajando»

A sus 20 años -cumplirá 21 el 27 de marzo-, Jokin Altuna participa por segunda vez como titular en el Campeonato de Parejas después de una primera experiencia como suplente en 2015. Pese a su juventud, ya es una de las referencias de la competición.

- Regresó tan bien al Campeonato de Parejas que casi pasamos por alto su lesión de rodilla.

- No la he olvidado del todo. Tal y como me dijo el médico, las molestias todavía no han desaparecido por completo. Aunque me he sentido a gusto durante los partidos y puedo jugar sin problemas, todavía noto algo hasta calentar bien. Terminé las sesiones de fisioterapia, pero me pongo hielo en la rodilla a diario. He tenido torceduras de tobillo y se olvidan antes. La rodilla es otra cosa.

«Desde que regresé tras la lesión de rodilla, todos nuestros partidos han sido como finales»



«Temía un bajón después de un verano duro y un Cuatro y Medio exigente, pero he respondido bien»

- Resbaló sobre el líquido vertido de un vaso por un espectador. ¿Ha recibido alguna llamada?

- Nada. Nadie se ha dirigido a mí.

- Tras su reaparición ganó tres partidos consecutivos en compañía de Abel Barriola...

- Pero era consciente de las dificultades. Pese a ganar mis cuatro primeros partidos, no me olvidaba de que no jugué tres. Cuando regresé al campeonato el balance de nuestra pareja era de una sola victoria y tres derrotas. Después, con la clasificación cuesta arriba, todos los partidos han sido como finales. Pese a que las dos derrotas nos han llegado ahora, la situación actual no es nueva para nosotros.

- La clasificación está apretada.

- Ganas dos partidos y saltas del sexto puesto al segundo. Pierdes dos y te sucede lo contrario. Pese a los problemas físicos que hemos atravesado Barriola y yo, la igualdad del campeonato nos ha ayudado para seguir en la pelea.

- Siempre ha dicho que juega encantado con Barriola.

- Sí. Hemos disputado bastantes partidos juntos y hemos ganado muchos. Es el último Campeonato de Parejas de Abel y me hace ilusión ser su delantero. Sé que los próximos años, tarde o temprano, me tocará jugar con el resto de los zagueros de Aspe. En cambio, era la última oportunidad para hacerlo con Barriola. Sería muy bonito conseguir un gran resultado juntos. Seguimos con opciones de lograr una plaza en la liguilla de semifinales.

- ¿Cuántos puntos harán falta para clasificarse?

- Ni idea. Esta semana lo tienes negro, ganas un partido y ves la luz en la siguiente jornada. Nos cuesta sumar a todas las parejas.

- ¿Qué les ha sucedido en esas recientes derrotas?

- Empezamos fríos en Mungia y estuvimos dominados. Me sentí totalmente fuera de sitio, sin oportunidades de entrar en juego. Acabé con malas sensaciones. En Vitoria, por contra, arrancamos bien. Sucedió que Aimar sacaba largo y Abel tenía dificultades para quitarle pelota. Entré de lejos y no me salieron las jugadas. Tampoco quería limitarme a marcar los pelotazos porque Olaizola II lo aprovecha si no le haces daño. Durante el campeonato tienes partidos de todo tipo.

- ¿Cómo está de juego?

- El día que ganas te dicen que atraviesas un momento de forma dulce. Cuando pierdes, escuchas lo contrario. La realidad no es esa. Venía de un verano muy duro y de un Campeonato del Cuatro y Medio exigente. Temía que pudiera sufrir un bajón de juego. No ha sido así. Estoy respondiendo bien.

- ¿Qué sintió al pegar la chapa por quinta vez en el Ogueta?

- Impotencia. Quería hacer el tanto como fuera. Pienso que tiré bien las jugadas. No me salieron. Si arriesgas, antes o después aparecen los fallos. Le escuché lo mismo a Aimar unos días antes. El domingo me tocó a mí.

- Tienen perdido el average con las dos parejas a las que se han enfrentado en ambas vueltas.

- Sí, nos perjudica un empate con Elezkano II-Zabaleta, que nos han ganado los dos puntos, y con Olaizola II-Untoria, que nos superan por tanteo. No nos conviene acabar empatados con ellos. Pienso que Olaizola II y Untoria irán para arriba. Tenemos pendientes los duelos con Bengoetxea VI-Larunbe y Ezkurdia-Merino II, a los que derrotamos en la primera vuelta. Seguramente necesitaremos vencerles de nuevo.

- Mañana se miden a Víctor y Albisu en Idiazabal. Otro choque frente a rivales directos.

- Vamos partido a partido. Toca sufrir en todos. Intentaremos jugar bien y hacer pocos regalos. Víctor y Albisu vienen de cuajar dos buenos partidos, serios. Si llegamos a 22, les alcanzaremos en la clasificación y quedaremos empatados a cinco puntos. Si perdemos, nos sacarán dos además del average particular.

- Conoce el frontón de Idiazabal.

- He jugado dos veces. En 2015 sustituí a Xala. En 2016 me enfrenté con Merino II a Artola y Albisu. Ensayamos el miércoles en el Igarondo y ayer volvimos a tomar contacto con la cancha durante la elección.

- Me aseguran que el alcalde de Idiazabal comentó a los organizadores locales que si este año no traían a Altuna ya no volverían a verle más en el festival de San Blas porque las empresas le llevarán en el futuro a recintos de mayor aforo.

- Es un halago, pero creo que habrá nuevas oportunidades de verme jugar en Idiazabal. Siempre que ellos quieran, por supuesto. Voy a gusto.

- ¿Con cuál de sus partidos del Campeonato de Parejas se queda?

- Me he encontrado bien en los cuatro que hemos ganado. El más importante fue el de la primera jornada, en el Beotibar. Sabía que me había lesionado y era importante vencer.

- Elija un tanto.

- Una dos paredes de zurda cuando jugamos en el Astelena. Me salió muy bonita.

- ¿Un fallo?

- En Vitoria, el de la contradejada a la chapa cuando Olaizola II y Untoria acababan de adelantarse 8-7. Pudo significar el 8-8 y se marcharon al 12-7. Fue clave.

- Los frontones se han llenado en sus seis partidos. El papel está agotado para mañana en Idiazabal.

- Me alegra. Es bonito saltar a la cancha y ver lleno el frontón. Siento el reconocimiento al trabajo bien hecho y me anima a seguir trabajando. Ahora bien, creo que se han registrado muy buenas entradas durante todo el Campeonato de Parejas, juegue quien juegue.

- ¿Ha visto de nuevo la final del Cuatro y Medio contra Oinatz Bengoetxea?

- Entera no, solo unos tantos. El último no lo veo porque me entra una tristeza enorme. Jugué bien y fue una final positiva para mí, pero me queda la pena de cómo acabó.

- Ha reaccionado bien.

- Caí en la final del Cuatro y Medio de Segunda contra Artola en 2014, había dudas sobre si sería titular en el Parejas de Primera. No me eligieron y anduve desmotivado durante un tiempo. Esta vez he mantenido la motivación y mi línea de juego.