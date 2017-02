Los 22-21, la tortura de Ezkurdia

A Joseba Ezkurdia, protagonista mañana junto a Merino II del partido del Campeonato de Parejas que les enfrentará a los líderes Irribarria-Rezusta en el Atano III de San Sebastián, le persigue la fama de que le cuesta ganar los partidos apretados. Ha quedado apeado de competiciones importantes tras sufrir varias remontadas, porque no ha terminado de cerrar eliminatorias que tenía en su mano.

MATERIAL Atano III de Donostia Irribarria, que no se colocó tacos en las manos y dejó probar el lote a Rezusta, calificó las pelotas elegidas como «bastante parecidas». Prefirieron las más pesadas, de 106.9 y 106.8 gramos, y una tercera de 106. Ezkurdia señaló que «las que hemos cogido nosotros», de 106.2, 106.1 y 105.7, «andan más por abajo». Escogió con Merino II.



Labrit de Pamplona Ninguno de los delanteros, ni Bengoetxea VI ni Urrutikoetxea, renunciaron a ponerse los trapos y dejaron las pelotas en manos de sus zagueros, Larunbe y Ander Imaz, respectivamente. La más pesada, de 106.4 gramos, y la más ligera, de 104.6, corresponden a Mikel Urrutikoetxea y Ander Imaz.

Ganó 22-21 la final del último Torneo San Mateo en compañía de Rezusta frente a Altuna III y Albisu. Capaz de resolver el emocionante desenlace de aquel día, parecía cambiar su suerte. Pero en el Campeonato del Cuatro y Medio aparecieron de nuevo viejos fantasmas tras perder por la mínima en el choque de la liguilla de cuartos ante Olaizola II, que le levantó un 16-21.

Tampoco la suerte ha estado de su lado en el presente Campeonato de Parejas con una derrota por 22-21 el pasado sábado en el Labrit frente a Elezkano II-Zabaleta, así como otras dos por 22-20, la primera contra Artola-Albisu en el estreno de Zestoa y contra Urrutikoetxea-Ander Imaz, con revolcón incluido, hace dos semanas en Oiartzun.

Aunque a menudo nos dejamos guiar por las sensaciones o por rachas recientes, un repaso a los números de Joseba Ezkurdia en choques con desenlaces estrechos no deja lugar a duda. Desde que dio el salto a profesional con Aspe suma 26 encuentros que han terminado 22-21, con un balance muy negativo: diecinueve derrotas y siete victorias. Ha caído en el 73% de esas ocasiones, casi tres de cada cuatro.

Su porcentaje mejora considerablemente en los 22-20, dieciséis en total a lo largo de su carrera: ocho ganados y ocho perdidos, al cincuenta por ciento. Cifras más lógicas.

Otro dato curioso. La tortura de Joseba Ezkurdia con los 22-21 comenzó el mismo día de su debut con Aspe, el 28 de diciembre de 2011 en el Beotibar de Tolosa. Con Iñigo Pascual de padrino, el delantero de Arbizu cayó frente a Idoate y Merino I, quienes levantaron un 19-21 merced a una tacada de tres tantos. ¿Presagio? No creo. Más bien casualidad.

«No he dado muchas vueltas a la derrota por 21-22 del pasado sábado en el Labrit», afirma un Ezkurdia a quien no parece preocupar esta repetición de resultados adversos cuando la emoción se eleva. «Íbamos por detrás 19-21, empatamos a 21 y no fue posible vencer. Me enfadé más por las pelotas fáciles que fallé, que por caer en otro final igualado. Perdí ocho tantos, demasiados. Ponernos 21-21 es buena señal. Quiere decir que llegas con opciones al final de los partidos».

«Mejor en la segunda vuelta»

Aparcadas rachas, resultados y estadísticas, Ezkurdia y Merino II se presentan a la cita de mañana en el Atano III cuartos en la tabla, con cuatro puntos y opciones de alcanzar la liguilla de semifinales. El de Arbizu señala que «de lograr un punto en una de las dos últimas derrotas por 22-20 y 22-21 nos habríamos colocado muy bien en la clasificación. De todas maneras, seguimos metidos de lleno en la pelea y muy motivados. Tanto David Merino como yo nos encontramos ahora mejor que en la primera vuelta. Estoy con ganas de que llegue el viernes y de hacer bien las cosas».

«Siempre hay presión en el Campeonato de Parejas», reconoce Ezkurdia. «Se trata de afrontarla con la mayor tranquilidad posible. De hecho, el primer partido vale igual que el último. Hay que ir jornada a jornada, trabajar lo mejor posible a lo largo de la semana para tratar de jugar bien cuando llega la hora de saltar a la cancha».

También habla de sus próximos adversarios, Irribarria y Rezusta. «Para ganarles no queda otra que hacer bien todo. Defender cuando toca e intentar acabar el tanto cuando se presenta la oportunidad. Ambos poseen un golpe terrible e imponen un ritmo muy alto. No pudimos hacer nada frente a ellos cuando nos enfrentamos en el Labrit en la primera vuelta. Esperemos que esta vez cambien las tornas».