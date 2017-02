Fernando Vidarte: «Unos pelotaris ganan bien y otros, no tan bien, pero ninguno quiere irse»

Fernando Vidarte, máximo responsable de Aspe, analiza el desarrollo del Campeonato de Parejas, la situación económica de una empresa que atravesó dificultades, la ausencia de Irujo y la irrupción de jóvenes pelotaris.

- El Campeonato de Parejas ha alcanzado su ecuador. ¿Balance?

- Positivo. Existe igualdad entre las parejas y en la clasificación. Los últimos, Urrutikoetxea y Ander Imaz, están a un solo punto del cuarto puesto. Sigue en el aire quiénes van a entrar en la liguilla de semifinales. Hemos visto partidos interesantes y venimos de un fin de semana con dos 22-21 muy intensos. He visto disfrutar a los pelotazales en el frontón y eso me alegra, aunque prefiero que ganen los pelotaris de Aspe.

- ¿Sus parejas han rendido en la línea que esperaba?

- Sí. Nos ha sorprendido para bien la pareja Irribarria-Rezusta. El campeón venía de un bajón durante el verano y nos chocó que empezara tan fuerte. Ahora, en cambio, vemos que no son invencibles. Elezkano II y Zabaleta, ambos, han tenido luces y sombras. Ezkurdia y Merino II están metidos de lleno en la pelea. Veremos hasta dónde llegan Altuna III y Barriola. Veo a Jokin capaz de ganar a cualquiera. Las dudas son con Abel.

- Por un momento parecía que Aspe podía clasificar a sus cuatro parejas. Sin embargo, vienen de perder en sus tres últimos duelos directos con Asegarce.

- Esto va por rachas. No hay que subestimar al enemigo, sino tenerle en consideración. Mejor no sacar pecho.

- ¿Cómo valora la asistencia de público a los frontones?

- A los partidos organizados por Aspe en las nueve primeras jornadas han acudido mil espectadores más que el año pasado. Considero que es un buen dato.

- Han programado tres partidos en el Astelena de Eibar. ¿Pocos?

- Iremos otras dos o tres veces antes de que finalice el campeonato. Programaremos seguro un choque de la liguilla de semifinales. El año pasado dimos seis, tres en navidades, lo mismo que en esta edición, y tres alternos. No vamos a ir con partidos de pan y melón para que haya 35 personas en las gradas, como nos ha sucedido más de una vez. Entono el mea culpa. No se va a repetir. En Eibar existe la competencia del fútbol de Primera y toca espabilar.

- ¿El pelotari con más tirón?

- Altuna. Es el primer nombre que me sale. También Olaizola II e Irribarria, por supuesto.

- ¿Qué pasó por su cabeza cuando le dijeron que no iba a poder contar con Martínez de Irujo debido a sus problemas de corazón?

- Lo primero que sentí fue un disgustazo. Sobre todo por lo que supone para la salud de Juan. Además, nos quedamos sin nuestro buque insignia.

- Llevan nueve meses sin él.

- Ha sido un palo muy gordo. Pero estamos mentalizados. Tengo ganas de decir una cosa. La gente me dice que hemos tenido mucha suerte con la irrupción de Irribarria y Altuna. No es así. Hemos buscado esa suerte porque veíamos futuro en ambos y fuimos a por ellos hace cinco años, cuando eran chavales. Algún mérito tendremos, aparte de la fortuna.

- ¿Volveremos a ver jugar a Irujo?

- Sigue de baja y, por motivos de confidencialidad, no puedo extenderme en este tema.

- El nuevo contrato televisivo con Euskal Telebista lleva año y medio en vigor. ¿Satisfecho?

- Vendimos nuestros derechos a Bainet y estamos contentos. De no hacerlo, Aspe lo habría pasado mal. Atravesábamos un momento comprometido. Fue serio. Existe mayor armonía a la hora de programar. Antes era más complicado porque la pelota se retransmitía a través de dos canales y chocaban intereses. Creo que ETB estará también contenta.

- ¿Qué porcentaje suponen los derechos de televisión en el presupuesto de Aspe?

- Un 40% entre derechos de televisión, imagen y publicidad. Aunque se trata de una porción importante, las taquillas y la venta de los festivales suponen el 50%, fundamental para sacar adelante la empresa, más aún con el importante descenso de lo que percibimos del corretaje de las apuestas.

- ¿Aparecen patrocinadores?

- Pocos. Caixa lleva años con el Manomanista y ha salido Codere para el Parejas. Menos mal. Esta cuestión está en manos de Bainet, pero a Aspe le interesa que funcione.

- ¿Hay noticias sobre el IVA de los espectáculos deportivos?

- No hay cambios. Seguimos abonando el 21%.

- ¿Tiene viabilidad Aspe a corto y medio plazo?

- Sí. De continuar así, tenemos capacidad para pagar los salarios y la Seguridad Social de 35 personas. Tampoco mucho más. No me olvido de que hemos atravesado momentos muy duros.

- ¿Mantendrán el sistema del Manomanista?

- Creo que sí. Funcionó bien el año pasado. El bombazo de Irribarria lo cambió todo. Vivimos grandes días como el de su eliminatoria contra Olaizola II del Labrit, la semifinal frente a Bengoetxea VI en el Astelena y la final en Bilbao. Siempre he dicho que dependemos de los pelotaris. Volvió a confirmarse.

- Existe un buen plantel de manomanistas.

- Coincido. Irribarria y Urrutikoetxea están arriba del todo. Ezkurdia estuvo a punto de ganar a Urruti en cuartos. Olaizola II y Bengoetxea VI siguen al pie del cañón. Y que duren. No me olvido de Rezusta y Julen Retegi. Creo que Zabaleta tiene condiciones para incorporarse a ese grupo. Quiero que juegue. Es bonito que participen también los zagueros.

- Urruzola lleva tiempo sin jugar.

- Está apartado de las programaciones por bajo rendimiento.

- ¿Debutará alguien en junio?

- No hay nada decidido, pero creo que de momento puede bastarnos con las dos recientes incorporaciones de Errandonea y Martinez. Andábamos justos de zagueros y hemos cambiado de posición a Jaunarena. Hay que verle más, pero estoy contento. Juega más relajado que como delantero, sin tanto compromiso.

- ¿Pueden vivir de la pelota los 27 manistas de la plantilla de Aspe?

- Unos bien y otros no tan bien. Las figuras ganan dinero. Te voy a decir algo: nadie quiere irse. Altuna e Irribarria compaginan la pelota con estudios universitarios. Elkoro trabajaba en una fábrica. Se pueden hacer las dos cosas. Los horarios de parte de sus entrenamientos no son fijos como en el fútbol, es posible adecuarlos. Ahora bien, lo tienen que hacer. No pueden despistarse.

- Últimamente oigo menos el comentario de que Asegarce absorberá a Aspe.

- No es cierto. No hay nada de eso. Interesa que haya dos empresas por el pique deportivo, el del material... Cada uno defiende sus intereses. No es lo mismo que metamos dos parejas en la liguilla de semifinales o clasifiquemos tres. Hay normas y cantidades estipuladas en cada caso. El monopolio no es bueno. Asegarce es grande, pero a veces los pequeños hacemos daño.