«En Oiartzun la culpa fue nuestra»

David Merino ya ha hecho borrón y cuenta nueva de la dolorosa derrota del domingo en el Madalensoro de Oiartzun ante Urrutikoetxea y Ander Imaz. El zaguero de Villar de Torre y Ezkurdia llegaron a ir ganando 6-15, pero no supieron cerrar el partido y el triunfo al final fue para sus rivales por 22-20. Fue un partido con polémica. El de Arbisu cargó contra el material en vestuarios y el menor de los Merino oyó música de viento desde las gradas. «Lo que pasó en Oiartzun ya está olvidado», comenta el pelotari riojano. «Se juntaron una serie de circunstancias, nos fuimos del partido y acabamos perdiendo. La culpa fue nuestra».

Recuerda Merino que «estábamos jugando bien, teníamos una buena ventaja en el marcador, pero todo se torció después. Ellos hicieron bien las cosas bien y nosotros, no. No queda otra que tirar para adelante y pensar en el próximo partido».

Su compañero, Ezkurdia, llegó a calificar a la pelota con la que Urrutikoetxea y Ander Imaz lograron la remontada como de impropia para un campeonato de Primera. A Merino II tampoco le gustó, pero prefiere no cargar las tintas sobre el material. «Las cosas que pasan en la cancha se quedan ahí. La gente se puso a favor del pelotari del pueblo, pero no hay que darle más vueltas», advierte.

material Pamplona Ezkurdia-Merino II: se decantaron por material con algo más de bote, de 104.9, 105.2 y 105.5 gramos. Elezkano II-Zabaleta: prefirieron pelotas que andan más por abajo, de 104.8, 103.8 y 104 gramos.

Mallabia Urrutikoetxea-Imaz: optaron por pelotas de medio bote, de poder, de 106.1, 104.8 y 106 gramos. Víctor-Albisu: optaron por cueros más ligeros, que dieron en la báscula 104.3, 104.5 y 105.6 gramos.

Ayer en la elección de material de Pamplona, Ezkurdia y Merino II sí que prestaron especial atención a lo que había en el cestaño para el duelo que les enfrenta el sábado a Elezkano II y Zabaleta. «Hacía frío en el Labrit y el material cambia del día de la elección al del partido. No se pueden sacar grandes conclusiones. Por lo que estamos viendo a lo largo del campeonato, las pelotas sólo duran dos o tres tantos, se gastan enseguida. Pierden el sebo y se quedan en nada, pero no creo que sea culpa del intendente o del seleccionador. Hay lo que hay. A nosotros nos van pelotas rápidas, alegres».

Ahora, sus pensamientos están centrados únicamente en el siguiente compromiso. Un partido que califica como «duro y exigente». Cree que «aunque Elezkano II reaparece después de dos semanas, con Zabaleta forma una pareja muy fuerte y complicada de batir. Zabaleta está dominando los partidos y es muy difícil jugarles. Tendremos que incomodarles todo lo posible para que no jueguen a placer».

En el partido de la séptima jornada que cerró la primera fase de la liguilla entre ambas parejas, disputado en el Adarraga de Logroño, a Ezkurdia y Merino II les sonrió la fortuna. Ganaron 22-15 a Jaka, recambio del de Zaratamo, lesionado, y Zabaleta.

Objetivo, semifinales

Ambas parejas cuentan con cuatro puntos después de ocho partidos y el del sábado en el Labrit se antoja fundamental para tener opciones de entrar en semifinales.

«Las pelotas solo duran dos o tres tantos, se gastan enseguida cuando pierden el sebo, se quedan en nada»



«Llevaba tiempo sin disfrutar en el frontón hasta que ha llegado el Campeonato de Parejas»

«Hubiese sido muy importante sumar el quinto el domingo, pero no pudo ser. Tenemos esperanzas de hacer las cosas bien. Hay que empezar a ganar si queremos clasificarnos para semifinales. Ese es nuestro objetivo, pero todavía nos queda jugar contra parejas muy fuertes y puede pasar cualquier cosa. El campeonato es largo, quedan aún seis jornadas. Las siete parejas que estamos luchando por entrar en semifinales tenemos la misma meta. Nadie va a dar su brazo a torcer».

David Merino admite que «empecé el campeonato con dudas, pero poco a poco voy encontrándome mejor. Joseba y yo estamos haciendo las cosas cada vez mejor. Nos compenetramos mejor en la cancha. Aunque no estuvimos acertados en Oiartzun, estamos convencidos de que vamos a ir hacia arriba. Por ganas e ilusión no va a quedar. Queremos sumar como pareja. Personalmente, llevaba tiempo sin disfrutar en el frontón hasta que ha llegado el Campeonato de Parejas. El verano no ha sido bueno».