Irribarria: «Ahora me llaman campeón en lugar de Irribarria»

Última hora de la tarde. Iker Irribarria regresa a casa después de una sesión de preparación física en Tolosa. Un par de guantes cubren sus preciadas manos. Estamos en pleno invierno, el frío acecha y hay que cuidarlas con mimo. El campeón manomanista habla con templanza de los recuerdos de su histórica txapela, de la presión del éxito y de un Campeonato de Parejas en el que todo le rueda bien de momento.

- ¿Dónde guarda la txapela del Manomanista?

- La llevé a una exposición del Museo San Telmo, la traje de nuevo a casa y todavía no le he retirado el plástico que la envuelve. Lo más importante es que está en mi corazón y en mi cabeza.

- Elija una imagen de aquel día.

- Son varias. Mi segundo tanto. Mi último pelotazo, que Urrutikoetxea no pudo devolver. Y el más increíble de todos, el momento en el que me impusieron la txapela. Ves a tu familia, a cientos de pelotazales que aplauden... Estás como en otro mundo. Ni te das cuenta de lo que has hecho.

- Declaró entonces que necesitaba tiempo para asimilar lo que suponía el título. Han transcurrido ocho meses.

- Está a punto de cumplirse el año. Ahora lo veo desde otra perspectiva, pero hay que seguir con el mismo trabajo que hasta entonces. La txapela no modifica eso. Tu carrera sigue adelante.

- Imagino que le habrán sucedido numerosas anécdotas.

- Me reconocieron en los Pirineos, a 3.000 metros de altitud. Pasó un montañero y me saludó. No me puedo comparar con los futbolistas, pero te das cuenta de que eres una persona conocida en Euskal Herria.

- ¿Qué cambia la txapela?

- La gente te exige como a un campeón, no como a un pelotari de solo 20 años. Piensan que no puedes fallar, que estás obligado a dar siempre un nivel alto. Es la presión. Al mismo tiempo, todavía no he cumplido dos años de profesional. Si no cometo fallos con esa edad, ¿cuándo los podré hacer?

- ¿Nota responsabilidad extra?

- Ahora me llaman a veces campeón en lugar de Irribarria. Se trata de una carga bonita y agria al mismo tiempo. La exigencia está ahí.

- ¿Sigue con los estudios de Ingeniería en Goierri Eskola?

- Sí. En eso también tengo mucho trabajo por delante antes de acabar la carrera.

- No ganó ningún torneo de verano. ¿Le queda esa espina?

- Sí. Me habría hecho ilusión, por ejemplo, imponerme en la final de San Fermín con Barriola. Desde el punto de vista de los resultados no firmé un gran verano, pero fue una buena temporada a nivel de juego y de experiencia acumulada. Aunque no ganara torneos, aprendí. Disputé muchos partidos. Fue duro y positivo para mi carrera de pelotari.

- Esto no descansa. Ahora, el Campeonato de Parejas.

- Lo afronté en compañía de Rezusta con esperanzas de clasificarnos para la liguilla de semifinales y en ello estamos. Nos está saliendo una primera fase redonda y estamos en la posición soñada. Debemos intentar seguir así porque esto es largo.

- Olaizola II dijo desde el primer momento que Irribarria y Rezusta eran los grandes favoritos.

- Que seamos los favoritos de Aimar no da ningún punto. No hay partidos fáciles en un campeonato con los ocho mejores delanteros y los ocho mejores zagueros. Si bien llevamos siete puntos en ocho jornadas, ya hemos perdido uno y hemos ganado varios con apuros.

- Sorprende la colocación de ambos para restar los saques. El delantero se coloca en la pared y el zaguero, en el ancho. Hace varias décadas era al revés.

- Hoy en día, resta el delantero si el saque es malo para el zaguero. Si la pelota toca la pared izquierda, sale hacia el ancho. Como a Beñat le cuesta más restar de derecha, prefiere colocarse más abierto. Mi colocación es la misma que la de los delanteros actuales.

- Algunos delanteros les han sacado desde la pared izquierda.

- Probó Mendizabal III y han hecho lo mismo Urrutikoetxea y Bengoetxea VI. Eso cambia la dinámica. Nos estamos habituando. Si me da tiempo y es mala para Beñat, estoy empleando el sotamano de derecha.

- ¿Qué necesita mejorar para los partidos de parejas?

- Muchas cosas. Sobre todo dos: ayudar al compañero y la defensa. He dado un salto en este apartado, pero todavía tengo margen de progresión. En ataque soy consciente de que siempre me costará más que a otros acabar el tanto, pero estoy en ello.

- ¿Una virtud desconocida de Beñat Rezusta?

- Siempre está listo para entrenarse o para ir a cualquier sitio. Intento corresponderle de la misma manera. Le estimo mucho dentro y fuera de la cancha.

- ¿Tienen ya la cabeza puesta en la liguilla de semifinales?

- Aunque matemáticamente podamos estar ya casi clasificados gracias a los siete puntos, todavía queda mucho por delante. Hay que seguir cuidando todos los apartados: el estado físico, las manos... Lo mejor es seguir como hasta ahora. No te puedes relajar. Si pierdes un punto de tensión, te pasan por encima.

- Sigue a las órdenes de Justo Lillo. ¿Quieren mejorar algo desde el punto de vista físico?

- El trote del verano obliga a descansar en lugar de intensificar la preparación física. Por eso no llegué a punto al Campeonato del Cuatro y Medio. Visto eso, centré la preparación en el de Parejas. Metimos mayores cargas de trabajo y he llegado con chispa. Aunque todavía no tenemos asegurado el pase a la liguilla de semifinales, quizá sea el momento de empezar otro ciclo para llegar mejor a la siguiente fase.

- ¿Le pasa por la cabeza el próximo Manomanista?

- La mejor señal sería no disponer de tiempo para prepararlo. Significaría que hemos llegado lejos en el Campeonato de Parejas. Rezusta ya fue subcampeón el año pasado. Terminó con mal sabor de boca por la lesión de su compañero, Irujo, en una final que no pudieron acabar. Quiero ayudarle a quitárselo. Espero que repita final... pero de momento no estamos clasificado ni para semifinales.