«Nos han criticado por alguna pelota; hay que convivir con ello»

¿Ha bajado el material desde que comenzó el torneo?

Tampoco yo tengo la misma pegada y la misma chispa todos los días. Se dan demasiadas vueltas a las pelotas. Pienso que debemos transmitir al intendente nuestras impresiones al respecto, sin hacerlas públicas. Incluso nos han criticado a Beñat y a mí por alguna pelota que hemos puesto en juego; hay que convivir con ello. En la elección de la final del Manomanista ya dije que había ido a Bilbao a jugar y a ganar la txapela, no a hablar del material. Las pelotas no han sido excusa ni cuando he perdido ni cuando he ganado.