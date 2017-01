«El coche patinó sobre el granizo»

Beñat Rezusta está listo para iniciar la segunda vuelta del Campeonato de Parejas mañana en el Labrit de Pamplona tras el accidente de automóvil que sufrió el pasado viernes cuando se dirigía a Hendaia a disputar el partido correspondiente a la anterior jornada. Pudo jugar aquel día pese a que el incidente le trastocó las horas previas al choque.

MATERIAL Labrit de Pamplona Ausente Olaizola II por «razones personales», Untoria eligió para el sábado las dos pelotas más pesadas, de 105.9 y 105.8 gramos, y la más ligera, de 104.8. Irribarria y Rezusta terminaron satisfechos con las de 105.4, 105.2 y 105.1. Buscaron material fuerte. Madalensoro de Oiartzun Ezkurdia y Merino II optaron por una de 106.9 en el límite del reglamento, acompañada de dos de 105.8 y 105.2. Urrutikoetxea y Ander Imaz tratarán de hacerles frente el domingo con pelotas de 105.9, 105.5 y 105.4 gramos.

«El accidente fue en la autopista A-8, en la zona de tres carriles que hay entre Orio y Donostia», apunta el zurdo de Bergara. «De repente me encontré con granizo sobre la calzada y el coche patinó. Era en subida. No pude controlar el vehículo. Por detrás venía un autobús. Menos mal que perdió velocidad. Nos golpeó, pero sin excesiva fuerza».

Le acompañaba su novia, quien se quedó en el lugar del accidente para rellenar los papeles mientras un amigo recogía a Rezusta para llevarlo a Hendaia. «Llegó al partido sin ningún retraso», apunta el intendente Jon Apezetxea. «Beñat anda siempre con tiempo suficiente», añade. El viaje de vuelta a Bergara lo realizó en compañía de Apezetxea.

Rezusta tiene su Audi A3 en el taller. «En primer momento me dijeron que era solo cuestión de carrocería, pero también está afectada una de las ruedas. Voy a poder recuperar el automóvil».

Apunta que «al principio sentí molestias en el cuello, pero afortunadamente todo se quedó en un susto. Pude jugar el partido y al día siguiente me levanté sin dolores de ningún tipo».

Ensayos, lunes y miércoles

De hecho, esta semana ha llevado a cabo dos entrenamientos de frontón el lunes y el miércoles. Ayer en el Labrit fue el encargado de la pareja de probar el material ya que su compañero Iker Irribarria ni siquiera se colocó los tacos. El campeón manomanista explicó que «no tengo ningún problema de manos. Es más por pereza que por otra cosa. Al igual que Rezusta, he ensayado dos días esta semana. El miércoles estuve más de una hora. He hablado con Beñat antes de empezar sobre lo que nos podía convenir. No he probado la sensación de la pelota en la mano, pero ya me estoy acostumbrando a valorar las pelotas con la vista».

Irribarria, quien manifestó su conformidad con el lote de pelotas presentado ayer en la elección del Labrit, realizó una observación sobre el material de sus partidos del Campeonato de Parejas. «Nos han bajado bastante las pelotas. Las de hoy son más bajas que las del día que jugamos contra Ezkurdia y Merino II en este mismo frontón. Cogieron bote y se quedaron un poco feas. Creo que esta vez no sucederá lo mismo, aunque cuando le da Rezusta todas salen vivas del frontis. En Hendaia, por ejemplo, no se podía meter más material por las condiciones del frontón. Hay que dar espectáculo, tiene que haber partido y son cosas normales».

Ni Irribarria ni Rezusta transmiten preocupación por su primera derrota en la competición. Acudirán al Labrit con la idea de retomar la senda de la victoria, conscientes de la dificultad que supone cualquier partido. «Nos daban ya como campeones y nada de eso. Toca seguir trabajando», apunta Irribarria. «En la primera vuelta ganamos 22-7 a Olaizola II y Untoria en el Astelena. Hace un mes de ello y las situaciones cambian, incluso de día a día».